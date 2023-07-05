Kiralamalarda yeni dönem! Hem ev sahiplerini hem de kiracıları ilgilendiriyor

Kira artışına gelen sınırlama ev sahiplerinin tercihlerini değiştirdi. Yüzde 25 zam sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri kısa dönem kiracı aramaya başladı. Hem uzun süren tahliye süreçleri hem de piyasa değerinin altında kalan rakamlar nedeniyle kimi mülk sahipleri artık uzun dönemli kiralamaya sıcak bakmıyor. Kısa ve orta dönem kiralık ev ilanları hızla artarken, uzun dönem kiralık arayanların seçenekleri azalıyor.

Geçmiş yıllarda şehrin merkezi ilçelerinde turizm odaklı ilerleyen kısa dönem kiralama sektörü artık çok daha yaygın olmaya başladı. Mülk sahipleri, komisyon karşılığı bu tip kiralama yapan profesyonel şirketlerle ya da emlak ofisleri aracılığıyla kiracı arıyor. Günlük ve haftalık kiralamanın yanında aylık, 3 aylık, 6 aylık seçenekler de sunuluyor.

Hürriyet'e konuşan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son iki yılda ülke genelinde günlük kiralık ilan sayısının yüzde 50 arttığını söyledi. Son aylarda da yüzde 25 zam sınırı nedeniyle dairesini kiraya vereceklerin eşyalı kısa dönem kiralama modeline yöneldiğini belirten Özelmacıklı, şöyle dedi:

“Konut arzının yetersiz olması nedeniyle bu alandaki büyüme kiralık ev arayanlar için negatif bir durum. Bu nedenle dünyada Airbnb’ye yasak getiren ülkeler oldu. Ülkemizde de hızla büyüyen kısa dönem kiralama sektörü için yasak değil ama sıkı denetim gerekli. Zorunlu olduğu halde maalesef biliyoruz ki kimlik bildirimi yapılmadan evler kiralanıyor. İşi yasal zeminine uygun yapanlar ancak yüzde 10-15 civarında.”

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