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Otomotiv Kiralamalarda gün sayısı arttı! Vatandaş almadı kiraladı
Otomotiv

Kiralamalarda gün sayısı arttı! Vatandaş almadı kiraladı

Yeniakit Publisher
2023-11-24 14:45:00 - 2023-11-24 14:46:00
Kiralamalarda gün sayısı arttı! Vatandaş almadı kiraladı

Otomobil fiyatlarında yaşanan fiyat dalgalanmaları kiralama sektöründe de farklı tutum ve uygulamaları da tetikliyor. İşte kiralama sektöründeki son anketin sonuçları:

Türkiye'de otomobil fiyatları ile araç kiralama arasında doğru orantılı bir korelasyon bulunuyor. Fiyatlar arttıkça kiralamalarda da artış yaşanıyor. Son olarak sektörel bir araştırma söz konusu duruma ışık tuttu.

Araç kiralama sektörüne yönelik 2023 yılının on aylık dönemine ait kısa dönem araç kiralama verileri incelendi. Garenta’nın verilerine göre 2023 Ocak – Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam kira günü sayısı yüzde 38 arttı.

Yaz döneminde tırmandı

Yaz döneminde artan talebin ekim ayına kadar sürdüğünü belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “Uzun bayram tatilleri ve yaz döneminde kısa dönem araç kiralama sektörüne olan talep geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam etti. Kiralamalarda 2023’ün ilk on aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sözleşme sayımızı yüzde 30, kira günü sayımızı ise yüzde 38 artırdık” dedi.

Vatandaş maliyete bakıyor

Öte yandan belli bir dönem sıfır araç fiyatlarında görülen fahiş yükselişler ikinci ele vatandaşı yönlendirirken kar marjı açısından olaya bakan ve maliyet kıyaslanmasında bulunan vatandaşlar da kısa dönem araç kiralama işlemlerini belli ve güvenli buldukları markalara yönelerek tamamladılar. İhtiyaç durumunda kiralamada artış yaşandığına dikkati çeker sektör temsilcileri yaz döneminde kiralamanın arttığına vurgu yaparken alım sürecinin baskılanmasının kiralamalarda artışa kapı araladığına da dikkati çektiler.

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