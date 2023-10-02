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Yerel Kiracısını darbeden ev sahibi serbest bırakıldı
Yerel

Kiracısını darbeden ev sahibi serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 13:02:00 -
Kiracısını darbeden ev sahibi serbest bırakıldı

Esenyurt'ta, kiracısını darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen ev sahibi serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta, kiracısını darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen ev sahibi serbest bırakıldı.

Saadetdere Mahallesi'ndeki AVM'nin önünde kira konusunda anlaşamadığı kiracısı A.E'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ev sahibi A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli A.E, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Saadetdere Mahallesi'ndeki AVM'nin önünde bir kişinin darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlatmıştı.

Yapılan incelemede, kimlik bilgileri tespit edilen A.E. (28) kira konusunda anlaşamadığı A.E'yi (50) tartışma sırasında darbetmesi üzerine "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınmıştı.
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