  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Defolu S-300'ler için flaş karar! Rusya çılgına dönecek

Güney Kore'den Başkan Altay'a 'Akıllı Şehir Liderlik Ödülü'

İşte son dönemin vergi kaçakçıları! Devlete adeta para akıtacak kaynak

Evlenene ve konut alana böyle destek verilecek! Bu belgeleri hazırlayarak başvurun

Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Türkiye'ye tarihi doğalgaz müjdesi az önce verildi! Miktar inanılmaz

Nerede kaldı hipokrat yemini! Eğer o doktorlar gittiyse vicdansızdır

Denize kıyısı olmayan ilimizden balık fışkırıyor! Rusya ve Japonya o balıkların peşine düştü

İmamoğlu sinirlendi! Törene kimse gelmeyince, ilçe belediye başkanını azarladı

Birbirini satan satana! Özgür Özel’den İmamoğlu’na olay gönderme
Gündem Kiracısını çıkartmak için yaptığı eylem 30 bine patladı!
Gündem

Kiracısını çıkartmak için yaptığı eylem 30 bine patladı!

Yeniakit Publisher
2023-09-27 21:38:00 - 2023-09-27 21:42:25
Kiracısını çıkartmak için yaptığı eylem 30 bine patladı!

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Konuralp bölgesinde yaptığı denetimde, bir dükkanın önüne kum döküldüğünü tespit etti. Konunun kiracı-dükkan sahibi anlaşmazlığı olduğu anlaşıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 153 Beyaz Masa üzerinden kendilerine ulaşan şikayete yönelik Konuralp bölgesinde denetim gerçekleştirdi.

Bir dükkanın önüne kum dökülmesi suretiyle maddi zarara yol açıldığını tespit eden ekipler, olayın dükkan sahibi-kiracı anlaşmazlığı olduğunu öğrendi.

30 bin TL ceza kesildi!

Konunun mahkemeye sirayet ettiği bilgisine ulaşan ekipler, toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği gerekçesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kum döken dükkan sahibine 30 bin TL’lik cezai işlem uyguladı.

Kesilen ceza şahıs tarafından peşin olarak ödendi.

İbretlik hikaye! İşte kiracıyı çıkartan ev sahibinin başına gelenler
İbretlik hikaye! İşte kiracıyı çıkartan ev sahibinin başına gelenler

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İbretlik hikaye! İşte kiracıyı çıkartan ev sahibinin başına gelenler

Eski kiracısı tarafından öldürüldü
Eski kiracısı tarafından öldürüldü

Yerel

Eski kiracısı tarafından öldürüldü

Ev sahibi-kiracı kavgaları tavan yaptı! Tam 11 ölü var
Ev sahibi-kiracı kavgaları tavan yaptı! Tam 11 ölü var

Gündem

Ev sahibi-kiracı kavgaları tavan yaptı! Tam 11 ölü var

Bunu da gördük! Ev sahibine kızan kiracı evi yakıp kaçtı...
Bunu da gördük! Ev sahibine kızan kiracı evi yakıp kaçtı...

Gündem

Bunu da gördük! Ev sahibine kızan kiracı evi yakıp kaçtı...

Mal sahibini şaşırtan hamle! Kiracı iş yerine öyle bir pankart astı ki..
Mal sahibini şaşırtan hamle! Kiracı iş yerine öyle bir pankart astı ki..

Yerel

Mal sahibini şaşırtan hamle! Kiracı iş yerine öyle bir pankart astı ki..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23