Kiracısını çıkartmak için yaptığı eylem 30 bine patladı!
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Konuralp bölgesinde yaptığı denetimde, bir dükkanın önüne kum döküldüğünü tespit etti. Konunun kiracı-dükkan sahibi anlaşmazlığı olduğu anlaşıldı.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 153 Beyaz Masa üzerinden kendilerine ulaşan şikayete yönelik Konuralp bölgesinde denetim gerçekleştirdi.
Bir dükkanın önüne kum dökülmesi suretiyle maddi zarara yol açıldığını tespit eden ekipler, olayın dükkan sahibi-kiracı anlaşmazlığı olduğunu öğrendi.
30 bin TL ceza kesildi!
Konunun mahkemeye sirayet ettiği bilgisine ulaşan ekipler, toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği gerekçesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kum döken dükkan sahibine 30 bin TL’lik cezai işlem uyguladı.
Kesilen ceza şahıs tarafından peşin olarak ödendi.