Kiracısına yüzde 0,4'lük zam yaptı, olanlar oldu! Yok böyle olay

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, ABD'de kira artışına yapay zeka ile nasıl önlem alındığını köşesine taşıdı.

Türkiye'de, yüksek zammı kabul etmeyen kiracıları sobayla döven ev sahipleri olduğu sürece, söz konusu yöntemin işe yaramayacağını belirten Tezel, ilgi uyandıran yazısında şunları kaydetti:

"New Yorklu Svetlana isimli kadın, ev sahibinin kirasını 1.389 dolardan 1.395 dolara yükselten yüzde 0,4'lük bir kira artış bildirimi almasının ardından çok öfkelendi.

Çünkü Svetlana, binadaki beyaz eşyaların iki yıldan uzun süredir çalışmaması nedeniyle kira indirimi talebinde bulunmasından sadece birkaç gün sonra ev sahibi zam talep etti.

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28 yaşındaki kadın, kira zammını kabul etmeden önce ev sahibine binasındaki aletleri tamir etmeye zorlamak için yapay zekaya başvurdu

Svetlana, daha önce defalarca şikâyetçi olmasına rağmen beyaz eşyaları tamir ettirememişti. İkna edici bir insan olmadığını fark etti. Sonra da bir konut avukatı gibi davranması ve kira artışına itiraz eden bir e-posta taslağı hazırlaması için yapay zeka ChatGPT'nin yardımını aldı.

ChatGPT avukat diliyle ikna edici, sert öyle bir e-posta yazdı ki, ev sahibi hemen eşyaları tamir ettirdi.

Bizde yüksek zammı kabul etmeyen kiracıları sobayla döven ev sahipleri olduğu sürece ChatGPT işe yaramaz!

Ev sahipleri ve emlakçılar öyle oyunlar çeviriyorlar ki, yapay zeka bile onlarla baş edemez.

Bu arada New York'taki daireye istenen zammın sadece yüzde 0,4 olmasına ne demeli?

Kira artış oranı sadece altı dolar!

New York'ta ne güzel, ne kıymetli, halden anlayan, azla yetinen ev sahipleri varmış!"