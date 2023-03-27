Kiracıların satılan mülk için komisyon ya da para talep etmesi yasal mı?

TÜGEM yetkilileri böyle bir komisyon ya da para talebinin asla yasal olmadığını i, bu tür satışlarda sadece ‘aracılık’ eden, resmii olarak kayıtlı bulunan kişi ya da emlakçılar dışında herhangi bir komisyon ödemesinin yapılmaması gerektiğini aktardı. İçerisinde kiracı olan mülklerini satmak isteyen kişiler önceliklerini kiracılarına sorularak satın alma isteklerinin olup olmadığını nezaket kuralları çerçevesinde sorduktan sonra satış için başka kişilerin talebini değerlendirmesinin etik olacağını aktarırken ev sahibinin satış için bilgilendirme zorunluluğu olmadığını sözlerine ekledi.

Kiracı satışta olan mülkü alıcıya göstermek zorunda mı?

Özellikle son yıllarda artan kiracı-mülk sahipleri dava dosyaları adliyelerde dikkat çekiyor. Yargıya taşınan dosyaların en çok içeriğini oluşturan şikayetlerin başında kiracı, mal sahibi, satılacak ya da yeni kiralayacak kişiye yaşadığı yeri göstermek zorunda mı? TÜGEM yetkilileri bu soruya açıklık getirdi. Kiracıların yaşadığı ev ya da iş yerini satın alacak ya da kiralayacak yeni kişi ya da kişilere göstermek zorunda. Bu konuda kiracıları koruyan en temel yasal hak ‘kiracıların kendi müsait olduğu ya da belirlenen gün ve saat çerçevesinde’ gösterilmesi ancak buna rağmen sorun yaşanması durumunda konu yargıya taşınıyor, mahkeme daha sonra belirlediği gün ve saatlerde kiracılara satılacak olan konut ya da iş yerinin gösterilmesi için kiracı alehinde karar veriyor.

TÜGEM o endişeye de açıklık getirdi

TÜGEM yetkilileri yaptıkları basın açıklamasında; Kiracılar tarafından tahliye için talep edilen ücret ‘Yasal olmadığı’ için satılacak mülklerde ek bir fiyat artışı yaşanmayacağını bu konuda mülk sahiplerinin taviz vermemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kiralara sınır mı gelecek?

TÜGEM yetkilileri özellikle ‘Pandemi’ sonrası yaşanan kira artışlarına Hükümet yetkililerinin de üzerinde çalıştığı kira fiyatlarına ‘Taban ve Üst Sınır’ fiyat kanunun bir an evvel hayata geçmesi gerektiğinin önemini ifade ederken yapılan ‘fırsatçılığa’ göz açtırmamak için bölge bölge menkullerin raiç bedelinin yeniden belirlenmesi gerektiğini ve belirlenen fiyatlardan sonra ‘Taban ve Üst Sınır’ kira fiyatlandırmasının ‘fırsatçılığa ve mağduriyetlerin’ engellemesinde büyük rol oynayacağını belirtti. Hükümet yetkililerinin vatandaştan gelen talep sonrası ‘kira sınırı’ uygulaması konusunda çalışma yaptığı biliniyor.

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