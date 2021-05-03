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Ekonomi Kiracılar dikkat! İşte en fazla zam oranı
Ekonomi

Kiracılar dikkat! İşte en fazla zam oranı

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 13,70 oldu. Böylece mayıs ayında kiralara en fazla %13,70 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları...

Yeniakit Publisher
2021-05-03 15:24:00 -
Kiracılar dikkat! İşte en fazla zam oranı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

Kira artış oranı %13,70 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda TÜFE aylık 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu. Nisan ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 13,70 oldu. Buna göre mayısta kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %13,70 oldu.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %13,70

Zam bedeli: 137 lira

Zamlı kira bedeli: 1.137 lira

Kiraya göre oranlar:

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.250 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.364 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.478 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.591 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.705 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.819 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.932 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.046 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.160 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.274 lira

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