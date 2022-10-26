Kiracılar bayram edecek! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, konutlarda kira sınırının olacağını belirtti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre 17'ncisi düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi'nde konuşan Kalyoncu, kamunun sektöre bedelsiz arsa vermesi karşılığında özel sektörün ucuz kiralık konut üretebileceğini belirtti.

Kalyoncu, önerilerinin bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığı'na sunulduğunu belirterek "Biz geliştirdiğimiz modelle geliştirme sürecinde arsa payını sıfıra indiriyoruz. Böylece maliyeti yarıya indiriyoruz. Böylece fonlama ve mortgage tarafındaki kaynak maliyetini yarıya indiriyoruz. Eğer gerekirse Merkez Bankası’nın fonlama maliyetini yarıya indiriyoruz” dedi.

Mehmet Kalyoncu, modelde kiralık konut üretiminin planlandığını kaydederek “Sektörümüzün kapasitesinin şu anda yüzde 60’ı atıl durumda. Böylece özel sektör de kamuyla birlikte konut üretebilir. Model gerçekleşirse ilk 3 yılda 500 bin kiralık sosyal konut üretilebilir. Burada bir kira sınırı olacak. Kentlere göre bir tavan sınırı olacak ve bunun üzerine çıkılamayacak. Kiralama fiyatlarını da karı koca çalışana göre planladık. Örneğin 3+1 bir dairenin kirası 4 bin TL olacak ve 3 ila 4 yıl gibi uzun sürelerle konutlar kiralanacak” ifadelerini kullandı.

Bu modelde konutların kira geliriyle kendini 15 yıl gibi sürelerle amorti edebileceğini kaydeden Kalyoncu şöyle konuştu: “Devlet arsalarını ekonomiye kazandırmış oluyor, sektördeki atıl kapasiteyi kullanmış oluyoruz, şu anda ihtiyaç olan erişilebilir konut problemini çözmüş oluyoruz ve aslında devletin de bu süreler bittiğinde elinde yönetebileceği bir konut stoku oluşuyor.”

Kalyoncu, özel sektörün 3 yılda 500 bin konut üretebilecek potansiyeli olduğunu ifade etti.