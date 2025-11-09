  • İSTANBUL
Kiracıdan ev sahibine tahliye dayağı
Gündem

Kiracıdan ev sahibine tahliye dayağı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kiracıdan ev sahibine tahliye dayağı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 aydır kirasını ödemediği için kısa süre önce evden çıkarılan kiracı M.K., caddede karşılaştığı eski ev sahibi M.Ş.'yi yumruk darbeleriyle darbetti. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorlu Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre dört aydır kira ödemeyen M.K ev sahibi M.Ş. tarafından bir süre önce evden çıkarıldı. Caddede yürüdükleri esnada karşılaşan M.Ş. ile M.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda M.K., M.Ş.’ye art arda yumruk darbeleriyle saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan M.Ş., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan M.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliyi emniyete götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.

 

