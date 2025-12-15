Kiracı evi çöplüğe çevirdi! Ev sahibi neye uğradığını şaşırdı
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde uzun süredir kiracısına ulaşamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairenin salonundan yatak odasına kadar her köşesinin devasa çöp yığınlarıyla dolu olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden bir ev sahibi, kiraya verdiği dairedeki kiracısına uzun süre ulaşamayınca duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Çilingir yardımıyla kapısını açtırdığı evine girdiğinde gözlerine inanamayan mülk sahibi, dairenin tamamen çöple dolmuş ve kullanılamaz hale gelmiş olduğunu fark etti. Ev sahibi, yaşadığı şaşkınlığı cep telefonu kamerasıyla kaydederek durumu belgeledi.
Olay 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir dairede meydana geldi.
Uzun süredir kiracısına ulaşamayan ev sahibi dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.
Daire sahibi kapıdan girdiğinde gördükleri karşısında büyük şok yaşadı.
Evin her köşesinin çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde, dairenin salonundan yatak odasına, mutfağından banyosuna kadar tüm alanların kullanılamaz hale geldiği gördü.
Odaların içinde biriken çöplerin yaşam alanlarını tamamen kapladığı, evin hijyen şartlarının tamamen ortadan kalktığı dikkat çekti.
