Kıraç milli takım marşı | Şarkıcı Kıraç A milli takımı Haydi şarkısı sözleri

A Milli Futbol Takımımızın, İtalya ile bu akşam Roma'da oynayacağı açılış maçını, dünya genelinde TV'lerinden 2 milyarı aşkın kişi takip edecek. 11 Haziran'da İtalya- Türkiye arasında Roma'da oynanacak olan açılış karşılaşmasında Olimpiyat Stadı'na 17 bin seyirci alınacak.

Şarkıcı Kıraç’ın Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak A Milli Takım için hazırladığı ‘Haydi‘ isimli şarkı büyük ses getirdi.

Şarkıcı Kıraç A milli takımı Haydi şarkısı sözleri

“Dört koldan her yanı ateş sarsa da/ Ateş dokunmaz sana sen çık meydana / Yalnız değilsin sen Türkiye’mizsin / Dünyaya haykıran gür sesimizsin / Sen de askersin sen de Mehmet’sin / Kalbinde en derinde hissedeceksin."

Kıraç A Milli Takım şarkı sözleri

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Haydi!

Dört koldan her yanı ateş sarsa da

Ateş dokunmaz sana sen çık meydana

Yalnız değilsin sen Türkiyemizsin

Dünyaya haykıran gür sesimizsin

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Sen de askersin, sen de mehmetsin

Kalbinde en derinde hissedeceksin

Haydi haydi gün bugün

Tüm dünyayı titreteceksin

Haydi!

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Kora kor dişe diş dağ gibiyiz biz

Tarihlerden fışkıran kaplanlarız biz

Hep onurlu hep cesur tüm hikayemiz

Ay-yıldızlı bayrağın neferleriyiz

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Sen de askersin, sen de mehmetsin

Kalbinde en derinde hissedeceksin

Haydi haydi gün bugün

Tüm dünyayı titreteceksin

Haydi!