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Gündem Kıraç milli takım marşı | Şarkıcı Kıraç A milli takımı Haydi şarkısı sözleri
Gündem

Kıraç milli takım marşı | Şarkıcı Kıraç A milli takımı Haydi şarkısı sözleri

Kıraç A Milli Takım şarkı sözleri. Şarkıcı Kıraç'ın Euro 2020'de büyük başarılara imza atmacak olan A Milli Takımı için yazdığı Haydi isimli şarkı merak ediliyor. EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız İtalya ile karşı karışa gelecek. EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının merak edildiği kadar şarkıcı Kıraç’ın milli takıma yazdığı marş sözleri de merak ediliyor. Peki Kıraç’ın milli takım marşı nedir? İşte şarkıcı Kıraç milli takım marşı sözleri…

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:35:00 - 2021-06-11 09:37:34
Kıraç milli takım marşı | Şarkıcı Kıraç A milli takımı Haydi şarkısı sözleri

A Milli Futbol Takımımızın, İtalya ile bu akşam Roma'da oynayacağı açılış maçını, dünya genelinde TV'lerinden 2 milyarı aşkın kişi takip edecek. 11 Haziran'da İtalya- Türkiye arasında Roma'da oynanacak olan açılış karşılaşmasında Olimpiyat Stadı'na 17 bin seyirci alınacak.

Şarkıcı Kıraç’ın Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak A Milli Takım için hazırladığı ‘Haydi‘ isimli şarkı büyük ses getirdi.

Şarkıcı Kıraç A milli takımı Haydi şarkısı sözleri

“Dört koldan her yanı ateş sarsa da/ Ateş dokunmaz sana sen çık meydana / Yalnız değilsin sen Türkiye’mizsin / Dünyaya haykıran gür sesimizsin / Sen de askersin sen de Mehmet’sin / Kalbinde en derinde hissedeceksin."

Kıraç A Milli Takım şarkı sözleri

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Haydi!

 

Dört koldan her yanı ateş sarsa da

Ateş dokunmaz sana sen çık meydana

Yalnız değilsin sen Türkiyemizsin

Dünyaya haykıran gür sesimizsin

 

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Sen de askersin, sen de mehmetsin

Kalbinde en derinde hissedeceksin

Haydi haydi gün bugün

Tüm dünyayı titreteceksin

Haydi!

 

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

 

Kora kor dişe diş dağ gibiyiz biz

Tarihlerden fışkıran kaplanlarız biz

Hep onurlu hep cesur tüm hikayemiz

Ay-yıldızlı bayrağın neferleriyiz

 

Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Haydi!

Sen de askersin, sen de mehmetsin

Kalbinde en derinde hissedeceksin

Haydi haydi gün bugün

Tüm dünyayı titreteceksin

Haydi!

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