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Aktüel Kira ve gelir kaybı desteği esnafın yüzünü güldürdü
Aktüel

Kira ve gelir kaybı desteği esnafın yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kira ve gelir kaybı desteği açıklamalarını Konya'daki esnaf sevinçle karşıladı - MÜSİAD Şube Başkanı Ömer Faruk Okka; - "Destek kararları esnafımıza rahat bir nefes aldıracaktır" - Çiğ köfteci Bayram Ecer: - "Devlet yine her zaman olduğu gibi milletinin arkasında durdu. Mutlu olduk, bu zor günlerde bize ilaç gibi geldi"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:08:44 -
Kira ve gelir kaybı desteği esnafın yüzünü güldürdü

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı 1 milyon 239 bin kişiyi ilgilendiren kira ve gelir kaybı desteği Konya'daki esnafı memnun etti.

Kent merkezinde çiğköfteci olarak gıda sektöründe çalışan işletmeci Bayram Ecer, AA muhabirine, Erdoğan'ın açıkladığı esnafa yönelik kira ile gelir kaybı desteğini sevinçle karşıladığını söyledi.

Ecer, 1 milyon 239 bin kişiyi kapsayan kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesinin esnafı rahatlatacağını belirterek, desteklerin hibe şeklinde gerçekleşecek olmasından dolayı da büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

- "Bu hibe desteğiyle zararımız karşılanacak"

Esnafın salgın sürecinde zor günler geçirdiğine dikkati çeken Ecer, şunları kaydetti:

"Devlet yine her zaman olduğu gibi milletinin arkasında durdu. Cumhurbaşkanımızdan, Allah razı olsun. Mutlu olduk, bu zor günlerde bize ilaç gibi geldi. İş yerim kira, 3 ay süreyle aylık 750 lira kira desteği verilecek. Hibe olarak verilecek bu destekle rahat bir nefes alacağız. İşimiz gece daha çok oluyordu. Paket servisi üzerine çalışıyorduk. Salgın sürecinde getirilen kısıtlamalardan bayağı etkilendik. Bu hibe desteğiyle zararımız karşılanacak. Böyle bir destek bekliyorduk. Devlet her zaman milletin yanında olmuştu. Esnaf, pazartesi gününü bekliyordu. Bunu bekliyorduk, müjde de geldi."

- "Esnafa can suyu olacak"

Selçuklu ilçesinde unlu mamul satışı yapan Ali Sefa Okur ise yeme-içme sektöründe esnafın son zamanlarını sıkıntı içerisinde geçirdiğini vurguladı.

Esnafın hibe desteğine odaklandığını dile getiren Okur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu destek hem iş verenin rahatlaması açısından hem de çalışanların maaşlarını almaları bakımından can suyu olacak. Buna herkes sevinir, piyasa da hareketlenir. Bu konudaki desteğinden ötürü Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Esnafa nefes aldırır. Hatta bu vatandaşa da olumlu yansıyacaktır. Çünkü yükselen maliyetler, fiyata yansıyor. Bu destekler ürünlerin fiyatını da düşürecektir. Restoranlara lavaş yapıyoruz. Birçoğu zor günler geçiriyor. İçeriye müşteri alamadıkları için bu esnaflar çok sıkıntılıydı. Ciroları düşmüştü, kiralarını da karşılamakta zorlandılar. Onlar da rahat bir nefes alacak."

- "Bu destekleri önemsiyoruz"

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da ülke olarak pandemi ile mücadelede zor bir süreçten geçildiğine işaret etti.

Okka, "Tekrar kısıtlamaların başlamasıyla birlikte başta esnaflarımız olmak üzere birçok firmamız zor duruma düştü. Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek kararları esnafımıza rahat bir nefes aldıracaktır. Bu destekleri önemsiyoruz ve daha çok çalışarak bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

- "Pandemi hasarına ilaç olacaktır"

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı desteklerin pandemi sürecinde piyasalara moral olacağını aktardı.

Kira ve gelir kaybı desteğinin can suyu niteliğinde olduğunu vurgulayan Sinacı, "Bu süreçte esnafımız en çok kira noktasında sorun yaşamıştı. Kira desteği ve vergi indirimlerinin uzatılması pandemi hasarına ilaç olacaktır. Devletimizin mart ayından bu yana iş dünyasına verdiği desteklere bir yenisini eklemesi KOBİ'lerimizi ve esnafımızı ziyadesiyle mutlu etmiştir." diye konuştu.

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