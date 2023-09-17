Kira anlaşmazlığı davası: müdahale eden arabuluculuk sistemi zorunlu oluyor! Açıklama geldi

ARABULUCUK DÖNEMİ BAŞLADI

5 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7445 Sayılı, 28/3/2023 tarihli “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınmıştı. Bu kararla birlikte 1 Eylül itibariyle ev sahibi ve kiracı arasındaki sorunların çözümünde arabuluculuk dönemi başladı.

MASRAF VE ZAMANDAN TASARRUF

Kocaeli’de Avukat Arabulucu olarak hizmet veren CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, kanunla tanınan haklarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Anlaşmazlıklarda arabuluculuğa başvurmakla, dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflar ve yargılama nedeniyle ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

TAHLİYE İSTENEBİLECEK

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Yürürlüğe giren karar ile kiradan kaynaklanan uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğu ve taşınmazlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların bir kısmında arabuluculuk başvurusu yapılmadan dava açılması artık mümkün değil. Kiralanan taşınmazların ilamsız icra takibi ile tahliyesi ise ancak iki durumda istenebilecek; bunlar kira bedelinin ödenmemesi ve tahliye taahhütnamesinin süresinin dolması olarak belirlendi.

İKİ TARAF DA BAŞVURABİLİR

Ev sahibi veya kiracı, bu karar ile iki taraf da arabuluculuğa başvurabilecek. İlamsız icra yoluyla tahliye hariç kiralananın tahliyesi, kira bedelinin tespiti, kira uyarlama davaları, kiracı ve kiralayan (mal sahibi) arasındaki her türlü alacak ve tazminat talebine ilişkin uyuşmazlıklarda dava açmayı düşünen kiracı da mal sahibi de arabuluculuğa gidebilecek.

UZLAŞMAK ZORUNLU DEĞİL

Kira ilişkisinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda arabulucuya gidilmeden açılan davalar, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilecek. Bu nedenle arabuluculuk artık zorunlu unsur. Arabulucuya gitmek zorunlu, uzlaşmak ise zorunlu değil. Bu nedenle taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa mahkemeye gidilmesinde herhangi bir engel bulunmuyor.

MAHKEMEYE GİDİLEMEYECEK

Arabuluculuk görüşmeleri sonunda tarafların anlaşmaya varmaları halinde, üzerinde anlaşılmış olan hususların tekrar yargı konusu yapılması mümkün değil. Tarafların anlaşması halinde arabulucu tarafından yazılı bir anlaşma hazırlanır. Arabuluculuk anlaşması her iki taraf için de bağlayıcıdır. Taraflar gerek duyarlarsa anlaşmanın icra edilebilmesi adına mahkemesinden icra edilebilirlik şerhi isteyebilir. Bu şerhi içeren anlaşma ilam niteliğine sayılır.

2 SAATTEN AZ GÖRÜŞMEYİ KAMU ÖDEYECEK

Arabulucu sistemi, mahkemeye göre daha ucuz bir yöntem. Uyuşmazlığın mahkemeye taşınması halinde karşılaşılan dava harcı, noter, bilirkişi gibi ek masraflar doğmaz. Taraflar arabulucu görüşmelerine katılmışlarsa, anlaşma sağlamaları halinde, arabuluculuk ücret tarifesi üzerinden eşit şekilde ödeme yaparlar. Anlaşma sağlanamazsa 2 saatten az görüşme süreleri kamu hazinesi tarafından ödenecektir.

İLK TOPLANTIYA KATILMAYAN TARAF

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf sonra açılacak davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine mahkemece vekalet ücretine de hükmedilmez. İşte tam da bu nedenledir ki taraflar bir masa etrafında uyuşmazlığı sağlıklı şekilde görüşmek ve çekişmeyi ortadan kaldırmak adına buluşacaklardır.

SİSTEM MUTLAKA KATKI SAĞLAYACAK

Uzlaşıyı toplumsal yaşantının temeli haline getiren bu sistem mutlaka fayda sağlayacaktır. Arabuluculuk süreçlerine taraf vekili avukatlarımızın katılımı da çözüme yönelik büyük önem arz etmekte. Arabuluculuk kiracı ve ev sahibi sorunlarına bir çözüm yolu olabilecek ise de öncelikle toplumsal uzlaşı kültürümüzü geliştirmeli ve daha da ötesi hak kavramına doğru şekilde bakabilmeliyiz, çözüm burada saklı.”