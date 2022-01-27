Kir ve toz tutabilen avizeler, kapı kolları ve prizler nasıl temizlenir? Püf noktaları

Kapı kolları gün içinde en çok dokunduğumuz, temas ettiğimiz nesnelerden biridir. Farklı model ve şekillerde karşımıza çıkan kapı modellerinin biçiminden daha çok temizliği çok önemlidir. Sürekli temas halinde olduğumuzdan dolayı temizliği ve bakımı oldukça önemlidir. Avize üretiminde metal, ahşap, kristal(cam) sıklıkla tercih edilen materyallerdir. Bu nedenle temizlik yaparken dikkatli olmakta fayda var.

Avize, kapı kolları ve prizleri temiz tutmanın bazı püf noktaları...

Avizler nasıl temizlenir?

Avizelerinizi temizlemek için sağlam bir merdiven kullanın. Temizliğe başlamadan önce avizenin bağlı olduğu sigortayı kapatın. Bu sayede olası kazaların önüne geçebilirsiniz.

Avizeleri genel temizlik malzemeleriyle silebileceğiniz gibi evde sirkeli su da hazırlayabilirsiniz. Bu suyu hazırlamak için üç ölçek su, bir ölçek sirkeyi spreyli bir şişeye doldurun.

Çok taşlı bir avizeye sahipseniz bu taşların hepsini silmeniz ve güzelce kurulamanız gerekiyor.

Temizliğe başlarken en üstteki taşlardan başlayın. Böylece tozlar ve kirler aşağı doğru dökülmeye başlayacak.

Kapı kolları nasıl temzilenir?

Sirke temizlik yapacağımız zaman bize yardıma koşan ürünlerden biridir. Buzdolabının, yerlerin, kapıların tabiri caizse hayatımızın her alının da temizlikte kullanılan sirke, kapı kollarının temizliği içinde en uygun maddedir.

Kireci en mükemmel şekilde kıran temizlik ürünüdür. Özellikle kireçli suyu olan bir bölgede yaşıyorsanız, sirke kapı kollarındaki kireçlenmeyi engeller. Sirke ile temizlik yapmaya karar verdiyseniz eğer hafif nemli bezinize az bir miktar da sirke döküp kapı kolunuzu silebilirsiniz. Temizliğinin en iyi şekilde yapılması için sildikten sonra durulayıp, kurulamayı ihmal etmeyin.

Kullanılan bez ise mikro fiber olup tüy bırakmamalıdır. Elinizdeki temizlik yaptığınız bez tüy bırakıyor ise silme suyuna elinizde varsa bir miktar gliserin dökebilirsiniz.

Eğer yağ, kir ve pas varsa silme suyunuza bir miktar çamaşır suyu ekleyebilirsiniz. Çamaşır suyu ile büyük ihtimalle yağ ve kir çıkacaktır lakin pas çıkmıyor ise karbonat size yardımcı olacaktır.

Pas lekesini çıkarmak için, karbonat ve deterjan ile birlikte iyi bir şekilde ovun. Bir süre karbonat ile bekletin. Pas lekesinin bir süre sonra çıkacaktır. Çıkmadıysa diğer seçenek olarak limon ve tuzu öneririz.

Paslı olan kısma bir miktar tuz koyup üzerine biraz limon sıkın veya limonu tuzun üstüne basın. Bu biçimde bir süre bekletin. Beş dakika uygun bir süre zarfıdır. Daha sonra paslı kısmı tel yardımı ile ürünü çizmeyecek ve bozmayacak bir şekilde yavaşa bastırarak silin. Pas lekesi gidecektir.

Kapı kolları sağlam ve kaliteli ürünlerden oluşmasına rağmen çoğunlukla metal olduğundan dolayı çok çeşitli kimyasallardan oluşan deterjanlardan uzak durulması gerekir. Kimyasal maddeler kapı kollarımıza zarar vermekle birlikte ürünün kalitesini düşürür. Fakat sirke türevi temizlik malzemelerini kullanırsa içindeki yakıcı maddeler ile mikropların yakılmasını ve ölümünü sağlar.

Prizler nasıl temizlenir?

Priz temizliğine başlamadan önce prizlerin bağlı olduğu sigortanın kapalı olduğundan emin olun.

Priz temizliği neredeyse herkesin atladığı bir nokta. İnce yapılı temiz bir bez ve bir kap su ile temizliğe başlayabilirsiniz. Bu tip bezler sayesinde prizlerin kenarlarını kolayca temizleyebilirsiniz.

Prizlerin iç kısmı için de ince yapılı iki adet beze ihtiyacınız olacak. Bir tanesini ıslatarak prizlerin iç kısmını temizlerken diğeriyle de bu kısımları iyice kuruladığınızdan emin olmalısınız.

Beyaz kapılar nasıl temizlenir?

Beyaz kapıların içerisinde farklı madde bulunduğu için normal temizlik yöntemleri bu maddeleri yıpratır. Beyaz kapıların temizliğinde çamaşır suyu, cif ya da tuz ruhu gibi temizlik ürünlerini kullanmamalısınız.

- Bu temizlik ürünleri kapının yıpranmasına ve çürümesine neden olur. Eğer beyaz kapılarınızda cam bölümü var ise bu bölümleri cam temizleyici ürünlerle silebilirsiniz.

- Beyaz kapılar sert sünger beziyle silinmemeli. Temizlik için kuru sünger, sabunlu sünger, cam bezi, nemli bez ya da kapı temizliği için özel üretilmiş bezleri kullanabilirsiniz.

- Beyaz kapıların günlük temizliği için kuru toz bezini kullanabilirsiniz.