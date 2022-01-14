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Gündem KİPTAŞ kurasında skandal! İstenilen rakam gelmeyince...
Gündem

KİPTAŞ kurasında skandal! İstenilen rakam gelmeyince...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ'ın Tuzla'da inşa ettiği konutlar için düzenlenen kura çekiminde bir skandal yaşandı. Kurada, torbadan çekilen rakamın istenilen rakam olmaması üzerine tekrardan numara çekildiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 09:57:00 - 2022-01-14 10:28:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ'ın, Tuzla ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde inşa ettiği konutlar için kura çekimi dün düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla noter huzurunda gerçekleşen kurada ise hile yapıldığı iddia edildi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin'in sosyal medya hesabından kura çekimine ilişkin paylaştığı görüntüde, torbadan çekilen kura numarasında istenilen rakamın gelmemesi üzerine tekrardan numara çekimi yapıldı

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Yorumlar

resat

YUUUUUUHHHHHH.
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ahmet kaya

bu chp'ye şaşırmamalı. 1946 seçimlerini açık oy gizli tasnif usulüyle chp kazandı.Zihniyet aynı.
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