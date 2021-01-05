Kinoa sütü faydaları nelerdir? Kinoa sütü nasıl yapılır?

Kinoa sütü için gerekli malzemeler şu şekilde;

1/2 su bardağı kinoa, Islatmak ve pişirmek için su, 1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı), 1 çay kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı), 1 çorba kaşığı bal (isteğe bağlı)

Kinoa sütü nasıl yapılır?

Kinoayı üzerini geçecek kadar suda bir gece bekletmeniz gerekir. Ertesi gün kinoanın ıslama suyunu süzün ve bir bardak suyu kaynatıp kinoaları ilave edin. İkinci kez kaynattıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 15 dakika daha pişiriniz.

Yumuşamış olan kinoaları blendera ya da miksere koyun ve üzerine 2 bardak su ilave edin. Suyu ilave ettikten sonra yüksek ayarında pürüzsüz olana kadar karıştırmanız gerekir.

Sıvıyı ince bir süzgeçten ya da tülbent gibi ince bir kumaş türünde süzünüz. Sütünüz kendi kendine de süzülür ama isterseniz tülbenti sıkarak ya da süzgece bastırarak süreci hızlandırmanız daha iyi olacaktır.

Süzülmüş sıvıyı tekrardan blendera ya da miksere dökün ve içine istediğiniz kıvamı alana kadar su ekletin. Suyu azar azar ekleyin. Her ilaveden sonra karıştırmayı ihmal etmeyin.

İsterseniz sütünüze vanilya özü, tarçın, bal ilavesi yapabilirsiniz. Soğuk ya da sıcak olarak tüketebilirsiniz. Kinoa sütünü 3-5 gün kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Afiyet olsun…

Kinoa sütünün faydaları nelerdir?

Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolay hale getirir. Kabızlığı önler, metabolizmayı hızlandırır ve kilo verme sürecini olumlu yönde etkilemektedir.

Ekstra olarak kalp hastalıklarını, glisemik indeksi düşük olduğu için diyabeti ve yüksek kan basıncını da önlemektedir. Demir içeriğinden dolayı anemiye de iyi gelmektedir. Ayrıca içindeki B2 vitamininden dolayı güçlü bir antioksidan olarak bilinir. HDL’yi yüksek tutarken LDL’yi ve total kolesterolü düşürür. İçerisindeki magnezyum sinir sisteminin aşırı duyarlılığını azalttığı için migren ağrılarına iyi gelir ve içerdiği yüksek mangan sayesinde kemik ve sinir fonksiyonlarını düzenli hale getirir.