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Gündem Kinini saklayamayan Cumhuriyet Yazarı sordu: Boğaziçi Üniversitesi de kılıç hakkı mı?
Gündem

Kinini saklayamayan Cumhuriyet Yazarı sordu: Boğaziçi Üniversitesi de kılıç hakkı mı?

Cumhuriyet Yazarı Miyase İlknur, Boğaziçi provokatörlerine destek verdiği köşe yazısında Ayasofya-i Kebir Camii'ne yönelik kinini saklayamayarak, 'Burası da kılıç hakkı mı?' diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 20:57:00 -
Kinini saklayamayan Cumhuriyet Yazarı sordu: Boğaziçi Üniversitesi de kılıç hakkı mı?

Yasa dışı teör örgütlerinin desteği ile Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona soyunan gruba destek veren Cumhuriyet Yazarı Miyase İlknur, taşkınlık yapanlara yönelik müdahaleleri eleştirdi. 'Katil polis' sloganları atan grubu şöyle savundu:

"Öğrenciler ve öğretim üyeleri hiçbir şiddete başvurmadan demokratik protesto hakkını kullanmalarına rağmen terörist gibi evleri basılarak, dövülerek gözaltına alındılar. 1991 yılında Zonguldak’ta maden işçilerinin ölümü üzerine öğrenciler maden işçileri ile dayanışma adına rektörlük binasını bile işgal etmişlerdi de ne kapıya kelepçe takılmış ne bir öğrenci gözaltına alınmıştı."

Kinini saklayamadı!

'Boğaziçi de kılıç hakkı mı?' diyerek sorarak Ayasofya-i Kebir Camii'nden rahatsızlığını dışa vuran Cumhuriyet Yazarı, şu çirkin ifadeleri kullandı:

"Bir amaçları da seküler kesimin bilim yuvaları olarak gördükleri bu üniversiteleri fetih yoluyla kendilerini tatmin arzusu olabilir. Ayasofya gibi buraları da “kılıç hakkı” olarak görüyorlar herhalde. Binaları fethetmek kolay da kafaları ve gönülleri fethetmek sandıkları kadar kolay değil."

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