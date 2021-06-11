Kinini kusacak yer arıyor! Uğur Dündar’dan yandaşlara “Beni de görün” çağrısı

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28 Şubat döneminde Müslüman siyasetçilere yönelik saldırılarıyla darbecilerin yanında yer alan Kemalist Uğur Dündar, karanlık dönem sona erdikten sonra da aynı ruhla işine devam ederek İslam’a ve mütedeyyin kesime saldırılarını sürdürmeye devam etti.

Özellikle Star TV’de Ana Haber Bülteni sunduğu sırada yaptığı, “Özel okulda namaz kılan çocuklar…” haberiyle hem basın etiğini ayaklar altına alan, hem de Müslümanlara karşı kin ve nefretini kusan Uğur Dündar, benzeri nefret dolu haberlerini yayınlayacak yeni bir kanalın arayışına girişti.

28 Şubatçılarla aynı zihniyetteki CHP yandaşı kanallara seslenen “duayen yalancı” işe girecek kanal aradığını söyledi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Uğur Dündar şunları söyledi:

“Şahane bir mesleki final için, özgür ve bağımsız bir televizyonda, sadece toplumun gerçekleri öğrenme hakkı için ana haber bülteni sunmama ne dersiniz?”

Skandal haberler unutulmadı

Uğur Dündar “gazetecilik” kariyeri boyunca Müslümanları hedef almaktan bir an bile bıkmadı. Özellikle Dündar’ın Star TV’de yayınladığı, “Özel okulda namaz kılan çocuklar” haberi, mesleğinin zirvesi olarak yorumlanıyor. İslam karşıtlığında zirveye oynayan Dündar, “Yaklaşık 50 çocuk Cuma namazı kılıyor, hepsinin üzerinde okul üniforması var ve öğretmenleriyle birlikte saf tutan bu öğrenciler...” ifadelerini kullanarak daha ortaokul yaşındaki çocukları alenen hedef göstermişti. Çocukları ve suçladığı halde 18 yaşın altındaki öğrencilerin yüzlerini sansürlemeden yayınlayan Dündar, hem ibadet hürriyetine karşı olduğu hem de çocukların yüzünü yayınladığı için basın etiğini ayaklar altına almıştı.

Meslek ahlakı da kafa yapısı gibi bozuk olan Uğur Dündar’ın yeni kanalında aynı saldırılara devam edeceği öngörülüyor.