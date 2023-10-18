  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kınayan kınayana... kınamak bedava! 'Tüm' kınamamatik müslüman devlet başkanları İspanya kadar olamadı!
Dünya

Kınayan kınayana... kınamak bedava! 'Tüm' kınamamatik müslüman devlet başkanları İspanya kadar olamadı!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 10:24:00 -
Kınayan kınayana... kınamak bedava! 'Tüm' kınamamatik müslüman devlet başkanları İspanya kadar olamadı!

Müslüman ülke yöneticilerinin siyonist rejimin Gazze'deki katliamını kuru açıklamalarla kınamasına tepkiler sürerken İspanya'dan daha cesur bir açıklama geldi.

Müslüman ülke yöneticilerinin siyonist rejimin Gazze'deki katliamını kuru açıklamalarla kınamasına tepkiler sürerken İspanya'dan daha cesur bir açıklama geldi.

İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, siyonist rejimin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlarından soruşturulması çağrısında bulundu ve siyonist rejimin Gazze'de “planlı bir soykırım” yürüttüğünü söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batı Şeria’da yaşanan olaylar sonrasında İsrail’i kınadı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batı Şeria’da yaşanan olaylar sonrasında İsrail’i kınadı

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batı Şeria’da yaşanan olaylar sonrasında İsrail’i kınadı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Fidan sivillere saldıran İsrail'i kınadı!
Bakan Fidan sivillere saldıran İsrail'i kınadı!

Gündem

Bakan Fidan sivillere saldıran İsrail'i kınadı!

Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'
Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'

Dünya

Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23