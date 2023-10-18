Kınayan kınayana... kınamak bedava! 'Tüm' kınamamatik müslüman devlet başkanları İspanya kadar olamadı!
Müslüman ülke yöneticilerinin siyonist rejimin Gazze'deki katliamını kuru açıklamalarla kınamasına tepkiler sürerken İspanya'dan daha cesur bir açıklama geldi.
Müslüman ülke yöneticilerinin siyonist rejimin Gazze'deki katliamını kuru açıklamalarla kınamasına tepkiler sürerken İspanya'dan daha cesur bir açıklama geldi.
İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, siyonist rejimin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlarından soruşturulması çağrısında bulundu ve siyonist rejimin Gazze'de “planlı bir soykırım” yürüttüğünü söyledi.
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