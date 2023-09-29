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Yaşam Kına gecesinde ortalık karıştı Bu kavga gerekçesi fıkra değil gerçek
Yaşam

Kına gecesinde ortalık karıştı Bu kavga gerekçesi fıkra değil gerçek

Yeniakit Publisher
2023-09-29 10:49:00 -

İstanbul Esenyurt'ta bir kına gecesinde çıkan kavga herkesi şaşırttı.

 Esenyurt’ta kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında “Halay başı olma” kavgasında ortalık karıştı. Halay mendilini almak isteyen taraflar sokakta birbirine girerken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında halay çekilirken tartışma çıktı. Tartışmanın sebebinin ise iki tarafın da mendili alarak halay başı olmak istemeleri olduğu öğrenildi. Bir süre sonra taraflar arasında küfürleşme başlarken sinirler gerildi. Bir anda birbirine giren gelin ve damadın akrabaları sokağa çıkarak adeta ortalığı birbirine kattı. Sokakta birbirlerine vuran taraflar eğlenceye gelen diğer kişiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan “halay başı” kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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