Kına başınıza dert olmasın!

Hint kınasının kötü tarafı saçları boyama esnasında etrafa bulaşmasıdır. Ayrıca saçların kırılmasına sebep olmaktadır. Ellerde de leke bırakmaktadır.



Hint kınasını elden çıkarmak o kadar da kolay değildir. Çamaşır suyu, tiner ve asetonla falan çıkmaz. Ellerde yanmalar ve tahrişe sebep olan cilt lekeleri oluşturursunuz.



Hint kınası yaklaşık olarak bir ay içerisinde kendiliğinden çıkar. Bu süre kınanın kalitesi ve yapılış tarzına göre de farklılıklar gösterebilir. Kendiliğinden çıkarken ilk önce kınanın rengi solar. Zamanla silinerek kaybolur.



Fakat bu biraz daha tez olsun isterseniz kınalı yere sıcak su ile kese yaparsınız. Aşırı kese cildin tahriş eder unutmayın. Keseden sonra zeytinyağı ve nemlendirici kullanırsanız tahrişi önlemiş olursunuz.

Hint kınasının elden çabuk çıkmasını sağlayan diğer bir yöntem de sudur. Elleriniz ne kadar çok suyla temas halinde ise kına çok çabuk elden çıkacaktır. Bunun için bulaşıkları elle yıkayın. Bu sayede eller suyla temas halinde olur ve kınanın çıkması da kolay olur. Elleriniz de tahriş olmamış olur. İnternette ve marketlerde kına çıkarıcı olarak satılan maddeler kimyasallarla üretildiği için vücuda zarar verir.



Hint kınasını hemen elden çıkarmanın etkili bir formülü yoktur.

Son zamanlarda bir de beyaz Hint kınası çıktı. Ancak bu kınanın doğal olmadığını kimyasal karıştırılarak yapıldığını ve cilde zarar vereceğini hatırlatalım.