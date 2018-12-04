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Kına Arap dünyasında hanımların önde gelen süsü..

Kına sadece bizde değil, dünyanın farklı yerlerinde ve özellikle Arap dünyasında hanımların önde gelen süsü..

04 Aralık 2018 Salı 19:05
Kına Arap dünyasında hanımların önde gelen süsü..


Ayrıca saflığın, bekâretin, bazı yerlerinde ise bereketin sembolü olarak görülüyor.

Aslında kına yüzyıllar boyunca üzerine yüklenen birçok anlamı hep beraber taşıyor bünyesinde.

Madonna’nın 1998’de yaptığı “Frozen” adlı video klibinde kına kullanmasıyla beraber, batıda da yaygınlaşmış durumda. Kına ile yapılan süslemeler, “döğme/tattoo” gibi deride kalıcı olmadığı, silinebildiği için daha fazla aranır oldu.

Kına aslında çalımsı bir bitkinin adı ancak biz bu bitkinin yapraklarının kurutulup öğütülmesiyle hazırlanan tozunu kına olarak tanımaktayız.

Arap ülkelerinde, Hind Yarımadasında kınanın nazarı bozduğuna veya cinler, periler veya kötü ruhlar gibi görünmez kötü güçleri uzak tuttuğuna inanılıyor. Bu sebeple de sadece kına gecesinde değil, bayram, mevlit gibi kutsal günlerde, zafer, doğum, sünnet töreni, doğum günleri gibi özel günlerde de kına yakılıyor. Hayvanlara da kutlamalarda bazen de nazardan korumak için kına yakıldığı oluyor, mesela atların eşeklerin yeleleri, pençeleri, kuyruklarına kına yakılıyor. Kınanın birçok özel günü sembolize etmesinin sebepleri de çeşitli. Kına bereket olarak görülüyor, bazen neşe, bazen de şans getirdiğine inanılıyor.

Kına gecesi sadece biz Müslümanlar arasında değil; Yahudiler, Hıristiyanlar, Hindular arasında da bir gelenek. Çoğunda geline kına yakılırken, bazı kültürlerde gelin ve damat beraber kınayla süsleniyor. Yemen’de kına törenleri bazen günlerce sürebiliyor, kınanın uygulaması günler alıyor…

Kına bizde avuç içine şekilsiz bir şekilde yuvarlak olarak uygulanırken, diğer ülkelerde çiçek veya geometrik desenler yapılarak, hanım ellerine ayaklarına bir sanat eseri gibi yakılıyor.

Umman ve etrafındaki Körfez ülkelerinde kına sadece geline uygulanıyor, eğer gelin değilseniz ve ellerinizde ayaklarınızda kına varsa bu ayıplanıyor. Ya da gelin olmadığınız halde eller ayaklarınız tamamen kınalı bir şekilde ortada dolaşırsanız size tuhaf tuhaf bakıyorlar, dışlıyorlar. Bazı Körfez ülkelerinde gelin olmayan genç kızlar sadece ellerine uygulayabiliyor, ayaklarına kına yapmaları ise gelin olmadan önce yasak. Bedevi kadınları da elleri ve ayakları sürekli kınalı bir şekilde dolaşıyor, bu onların evli olduğunun bir simgesi, bedevi bir genç kız ise kınayla dolaşamıyor, bu da geleneklere aykırı. Sudan’da da kınayı sadece evli kadınlar taşıyor. Eğer evli bir kadınsanız muhakkak kınalı, özellikle de ayaklarınız kınalı dolaşmak durumundasınız. Bakan, milletvekili hanımların bile ayakları kınalı..

Pakistan’da bütün kadın güzellik merkezlerinde ve modern alışveriş merkezlerinde bile kına süslemesi yapılıyor.

Yemen’de seyyar kınacılar çok yaygın, her iki sokak satıcısından mutlaka biri kınacı..

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:05
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