Kimyonlu köfte nasıl yapılır? Anne köftesi tarifi
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Kimyonlu köfte tarifi
Malzemeler:
- 750 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı galeta unu
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 adet yumurta
- Tuz
- Karabiber
- Yarım Türk kahvesi fincanı zeytinyağı
Kimyonlu köfte nasıl yapılır?
Öncelikle soğan ve sarımsakları rendeleyin.
Soğanın fazla suyunu sıkın.
Tüm malzemeleri geniş bir kasede güzelce yoğurun.
Leziz bir köfte istiyorsanız; iyice yoğurmanız gerekiyor.
15-20 dakika boyunca köfteyi yoğurun ardından şekil verin.
Hazırladığınız köfteleri bir saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Ardından tavada ya da ızgarada köftenizi güzelce pişirin.
Afiyet olsun.