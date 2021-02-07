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Kadın - Aile Kimyonlu köfte nasıl yapılır? Anne köftesi tarifi
Kadın - Aile

Kimyonlu köfte nasıl yapılır? Anne köftesi tarifi

Kolay kimyonlu köfte tarifi | Leziz bir köfte tarifi arayanlar "Kimyonlu köfte nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Denenmiş kimyonlu köfte | Tam ölçülü köfte tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-07 20:07:00 -
Kimyonlu köfte nasıl yapılır? Anne köftesi tarifi

Kimyonlu köfte yapılışı | Lezzetiyle tüm ailenizin yüzünü güldüreceğiniz bir köfte tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Kimyonlu köfte tarifi

Malzemeler:

  • 750 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 adet yumurta
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yarım Türk kahvesi fincanı zeytinyağı

Kimyonlu köfte nasıl yapılır?

Öncelikle soğan ve sarımsakları rendeleyin.

Soğanın fazla suyunu sıkın.

Tüm malzemeleri geniş bir kasede güzelce yoğurun.

Leziz bir köfte istiyorsanız; iyice yoğurmanız gerekiyor.

15-20 dakika boyunca köfteyi yoğurun ardından şekil verin.

Hazırladığınız köfteleri bir saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Ardından tavada ya da ızgarada köftenizi güzelce pişirin.

Afiyet olsun.

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