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Kimyasal maddeden zehirlenen baba kurtuldu, oğlu öldü

Aydın'da kimyasal madde dolu varilleri keserek yemlik yapmak isterken zehirlenip hastaneye kaldırılan baba kurtulurken, oğlu yaşamını yitirdi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 22:41
Kimyasal maddeden zehirlenen baba kurtuldu, oğlu öldü

Aydın’ın Çine ilçesinde, iddiaya göre buldukları varilleri keserek  hayvanlara yemlik yapmak isteyen Mehmet Emin Cesur (65) ile oğlu Mehmet Cesur (31),  varillerden çıkan kimyasal madde kokusundan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılırken, oğlu ise yaşamını yitirdi.

Olay, dün Akçaova Mahallesinde meydana geldi. Mahallede demircilik yaparak yaşamlarını sürdüren Mehmet Emin Cesur ve oğlu Mehmet Cesur, buldukları kimyasal madde varillerini  hayvanlara yemlik yapmak istedi. Kimyasal madde varillerini kesmeye başlayan baba-oğul, bu sırada varillerden çıkan kimyasal madde kokusundan zehirledi. Ayakta duramayan ve yere yığılan baba-oğul, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen baba Mehmet Emin Cesur yapılan tedavinin ardından taburcu olurken, oğlu Mehmet Cesur ise tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamımı yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 22:41
  1. Aydın
  2. Çine
  3. Kimyasal maddeden zehirlenen baba kurtuldu oğlu öldü
  4. Zehirlenme vakası
  5. Mehmet Emin Cesur
  6. Mehmet Cesur

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