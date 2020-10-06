Kimya sektörünün şampiyonu
SOCAR Türkiye, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 2019 İhracatın Yıldızları sıralamasında ilk sırayı alarak ödüle lâyık görüldü.
Şirket adına ödülü alan Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Bozoklar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olarak 2019 yılında iştiraklerimiz Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Dağıtım’ın yaptığı toplam 3 milyar doların üzerinde ihracatla ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bu katkıyı gelecek yıllarda da devam ettirmek en büyük hedefimiz.”