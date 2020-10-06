Kimya sektörünün şampiyonu

Şirket adına ödülü alan Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Bozoklar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olarak 2019 yılında iştiraklerimiz Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Dağıtım’ın yaptığı toplam 3 milyar doların üzerinde ihracatla ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bu katkıyı gelecek yıllarda da devam ettirmek en büyük hedefimiz.”