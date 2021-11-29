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Ekonomi Kimya sektörü yeni bir başarıya imza atacak
Ekonomi

Kimya sektörü yeni bir başarıya imza atacak

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 2021’i verimli geçirdiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 21:58:00 -
Kimya sektörü yeni bir başarıya imza atacak

Pelister, bu yıl yaklaşık 24 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yeni bir rekora imza atacaklarını ifade etti. Önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Pelister, “Hedefimiz 2030’da 40 milyar dolarlık kimya ihracatı yapmak. Hedefimizi katma değeri yüksek, yenilikçi ve rekabetçi üretimle yakalarız” şeklinde konuştu.

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