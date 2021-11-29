Kimya sektörü yeni bir başarıya imza atacak
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 2021’i verimli geçirdiklerini söyledi.
Pelister, bu yıl yaklaşık 24 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yeni bir rekora imza atacaklarını ifade etti. Önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Pelister, “Hedefimiz 2030’da 40 milyar dolarlık kimya ihracatı yapmak. Hedefimizi katma değeri yüksek, yenilikçi ve rekabetçi üretimle yakalarız” şeklinde konuştu.