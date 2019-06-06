Kimya sektörü ihracatta kendi rekorunu kırdı

Kimya sektörünün ihracatı, geçen ay 2018’in aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 1 milyar 944 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektör, şimdiye kadar aylık bazdaki en yüksek ihracatını gerçekleştirmiş oldu. İhracatta ikinciliğini koruyan kimya sanayinin 5 aylık ihracatı ise yüzde 24,6 artışla 8 milyar 693 milyon dolara ulaştı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün 2019 yılında beş aydır üst üste ihracatta ikinci olmayı başardığına dikkati çekti. Kimya sanayisinin, ihracatın gurur tablosuna imza attığını dile getiren Pelister, “Bu başarılı ihracat grafiğini devam ettireceğimize inanıyor, hedef pazarlara yönelik çalışmalarımızla ve diğer faaliyetlerimizle birlikte ihracatımızın daha da artacağını umuyoruz” dedi.