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Kimya ihracatta ikinciliğe yükseldi

En çok ihracat gerçekleştirilen üçüncü sektör konumundaki kimya sanayi Eylül ayında ikinci konuma yükseldi.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:19
Kimya ihracatta ikinciliğe yükseldi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, en çok ihracat gerçekleştirilen üçüncü sektör konumundaki kimya sanayinin Eylül ayında büyük bir başarı gerçekleştirerek ikinci konuma yükseldiğini belirtti. Pelister şunları söyledi: “Sektörümüzün Eylül ayı ihracatı, bir önceki döneme göre yüzde 19,79 artarak 1 milyar 534 milyon dolar olarak gerçekleşti ve otomotivden sonra Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü oldu. Sektörümüz bu yıl 9 aylık dönemde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 12 milyar 821 milyon dolara ulaştı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:19
  1. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister
  2. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
  3. Eylül ayı ihracatı
  4. kimya sanayisi

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