Kimya baronları yüzlerce tarlayı tahrip etti!

Hasan Türkmen Ankara

Siyonist küresel kimya baronları, el altından Türkiye’yi sömürmeye devam ediyor. Son zamanlarda yabancı şirketlerin Türkiye’deki maden arama çalışmaları artış gösterirken, maden çıkardıkları bölgeleri de tahrip etmekten geri kalmıyor. Çankırı’nın Orta ilçesi Büğdüz köyünde diatomit madeni işleten İsviçre merkezli Clariant firmasının bir ocaktaki çalışmaların bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen devasa maden çukurunu kapatıp, bölgeyi rehabilite etmediği ve söz konusu çukurda da yer altı suyunun patlatıldığı öğrenildi. Açık bırakılan çukurun etrafında tarlası olan Büğdüz köylüsü Bayram Karataş ile Mehmet Akbayır, Akit’e yaptıkları açıklamada, “Bölgeden istediklerini aldılar. Ara ara yine gelip toprak alıyorlar. Ve yıllardır açtıkları çukuru kapatmadılar. Çukurun içinde su birikti ve o suyun rengi çok farklı. Çıkardıkları toprağı ise etraftaki tarlaların ortasına yığdılar. Yetkililerin bu durumu görmesini istiyoruz” dediler.