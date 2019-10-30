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Gündem

Kimya baronları yüzlerce tarlayı tahrip etti!

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı menşeli maden arama şirketlerinin yüzlerce tarlayı tahrip ettikleri ve bölgeyi rehabilite etmedikleri belirlendi.

2019-10-30 11:56:00 - 2019-10-30 11:56:41
Kimya baronları yüzlerce tarlayı tahrip etti!

 Hasan Türkmen  Ankara 

Siyonist küresel kimya baronları, el altından Türkiye’yi sömürmeye devam ediyor. Son zamanlarda yabancı şirketlerin Türkiye’deki maden arama çalışmaları artış gösterirken, maden çıkardıkları bölgeleri de tahrip etmekten geri kalmıyor. Çankırı’nın Orta ilçesi Büğdüz köyünde diatomit madeni işleten İsviçre merkezli Clariant firmasının bir ocaktaki çalışmaların bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen devasa maden çukurunu kapatıp, bölgeyi rehabilite etmediği ve söz konusu çukurda da yer altı suyunun patlatıldığı öğrenildi. Açık bırakılan çukurun etrafında tarlası olan Büğdüz köylüsü Bayram Karataş ile Mehmet Akbayır, Akit’e yaptıkları açıklamada, “Bölgeden istediklerini aldılar. Ara ara yine gelip toprak alıyorlar. Ve yıllardır açtıkları çukuru kapatmadılar. Çukurun içinde su birikti ve o suyun rengi çok farklı. Çıkardıkları toprağı ise etraftaki tarlaların ortasına yığdılar. Yetkililerin bu durumu görmesini istiyoruz” dediler.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

yusuf

Devletin asıl vazifesi denetlemek değilmidir?Devlet ne işle meşgul?
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Rabia Zafer

Tūrkiye, Kendi Madenlerini Kendisi Çıkarmalıdır. Hiç Şüphesiz ki. Yabancılara Bırakmamalıdır.
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