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Gündem Kimse Yok Mu Derneği davasında karar açıklandı
Gündem

Kimse Yok Mu Derneği davasında karar açıklandı

FETÖ’nün kasasına para aktaran Kimse Yok Mu Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada 25 kişi hakkında karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:22:00 -
Kimse Yok Mu Derneği davasında karar açıklandı

Yardım adı altında para toplayıp, FETÖ’nün kasasına aktaran Kimse Yok Mu Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti 25 sanık hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen oranda ceza kararı verirken, 12 sanığın ise beraatine hükmetti.

Yardım adı altında para toplayıp, FETÖ’nün kasasına aktaran Kimse Yok Mu Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada karar açıklandı.

25 sanık hakkında karar verildi

İstanbul Ağır  Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarının bulunduğu binada görülen duruşmada 25 sanık hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası kararı verildi.

Davada 12 sanık beraat ederken, 1 sanık vefat ettiği için dava düşmesine hükmedildi.

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