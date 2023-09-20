Kimse onun gibi net olamadı! Baktı olmadı, tak diye istifa etti

Seçim yenilgisi sonrası ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti birbirine girdi. Her ikisi de faturayı karşı tarafa kesme yarışına girişti.

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığını, fakat engelleyemediğini, seçim sürecinde çok şeye katlandığını, zehir içtiğini söyledi.

CHP Genel Başkanlığına adaylığına aday olan Özgür Özel, diğer partilerin toplam 39 adayına CHP listelerinde yer verildiğini duyunca kulaklarına inanamamadığını belirtti.

Özel ayrıca Sadullah Ergin ismini Ankara adayları arasında görünce “İnşallah isim benzerliğidir” diyerek içinden dua ettiğini de söyledi.

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Yaşanan gelişmeleri değerlendiren tv100.com yazarı Erdoğan Aktaş ise özetle şunları kaydetti:

"Son günlerde pek açıklama yapmasa da seçim öncesi bir isim vardı; Yavuz Ağıralioğlu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Görüşlerine katılırsınız ya da katılmazsınız. Bu önemli değil. İYİ Parti milletvekiliydi. Partinin en parlak isimlerinden biriydi. Parti tabanında bir karşılığı vardı. Fakat başta Kılıçdaroğlu’nun adaylığı olmak üzere bazı konulara karşı çıktı, düşüncelerini açık açık söyledi. Partisini eleştirdi. Yetmedi, sesini yükseltti. Baktı olmadı “tak diye istifa etti.”

Şimdi bakıldığında görülüyor ki hiçbiri bir Yavuz Ağıralioğlu tavrı takınamamış. Bu durumu anlatan çok güzel bir atasözümüz var: Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var.

Zamanında tartıp, ortaya çıkan sonucu yine zamanında değerlendirip, vaktinde tavır takınmazsanız, “Ben hata yapmadım. Bütün hataları onlar yaptı. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım” demeye hakkınız yok. Hayır yani bu konuyu da tarihe bir not düşelim. Malum, bizim siyasi tarihimiz hep tekerrürlerden ibaret."