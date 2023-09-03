Kimse inanamıyor! Bu adam hayvanlarla konuşuyor

Edirne’de Tunca Nehri’nde bulanan su maymunlarıyla konuşarak ekmek ile besleyen bir vatandaş görenleri hayrete düşürüyor.

Bulgaristan’da doğan ve Edirne’den de geçen Tunca Nehri’nde taşkınlarla birlikte bulundukları çiftliklerden Edirne’ye sürüklenen su maymunları görenleri hayrete düşürüyor.

Anavatanı Güney Amerika olan su maymunları Tunca Nehri’nde ve çeltik tarlalarında yaşamlarını sürdürüyorlar. Bulgaristan’daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirildikleri öğrenilen su maymunlarının, Tunca Nehri’nde görenler telefonlarına kayda alarak ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Kimisi su samuru, büyük fare derken kimisi de ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

Kemirgen hayvan türlerinden olan ve bitki köklerini yiyerek beslendikleri görülen su maymunlarının sudan çıkınca yaptıkları hareketler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Bazı vatandaşlar ise su maymunlarının kendilerine alıştıklarını ve ekmek ile besledikleri görüldü.

Geçtiğimiz yılarda Bulgaristan’dan sel suları ile sürüklenerek Tunca Nehri’nden gelen su maymunları Edirnelilerin maskotu haline geldi.

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Edirne’de Tunca Nehri kenarında işletmeci olan Memduh Sidim, su maymunları adeta arkadaş oldu. Su maymununa ‘Cesur’ ismini koyan Memduh vatandaşlar tarafından da hayretle izleniyor. Su maymununa ‘Cesur’ diye seslenerek yanına çağırıyor. Her gün su maymunlarını ekmekle beseleyerek kendine alıştıran Sidim, vatandaşlardan da ricada bulunarak evdeki kuru ekmekleri getirmelerini istiyor. Bu şekilde tasarrufa katkı sağlayarak ekmek getiren vatandaşlarla hep beraber su maymunlarını besliyor.

“Onlarla resmen konuşuyorum”

Edirne’de Tunca Nehri kenarında işletmeci olduğunu ve su maymunlarının sadece kendi sesine geldiğini ifade eden Memduh Sidim, “Hayvan sevgisi bu olsa gerek. Ördeklerimizi beslerken bir de baktım ki su maymunları var. Her gün su maymunlarını besleyerek kendime alıştırdım. Sesim onlar için etkileyici oldu. Sese yatkın bir hayvan olduğu için musiki bir ses aradığına şahit olduk. Buraya gelen diğer misafirler de sesleniyor ama tepki vermediklerine şahit olduk. Benim sesime zamanla artık alıştılar. Şuan görünen su maymununun ismi Cesur, resmen konuşup tepki veriyor. Diğer su maymunlarının ismi ise İnci ve Tosun, bunların haricinde bir de yavruları var. Edirneli ve Edirne dışından gelen vatandaşlar bu duruma hayran kalıyorlar. Çoğu kişi buradaki su maymunlarını fotoğraflıyor. Su maymunlarını görmek için özelikle gelenler var. Bende gelenlere rica bulunarak israfı önlemek için evdeki kuru ekmekleri getirin ve hep beraber besleyelim diyorum. Çocukları ile birlikte gelen aileler de çok mutlu oluyorlar. Su maymunları Edirne’mizin bir simgesi oldular. Ben komut veriyorum ve verdiğim komutlara göre hareket ediyorlar. Bu güzellikleri paylaşıyoruz. Onlarla resmen konuşuyorum” dedi.

Vatandaşlardan Sinan Gün, ilk kez su maymunlarını görmenin güzel bir his olduğunu aktardı.

Vatandaşlardan Büşra Nur Yaman, Tunca Nehri’nde ördekleri sürekli gördüğünü ama su maymunlarını ilk defa gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti.