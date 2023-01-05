Kimse hatırlamaz mı sandın? Yılbaşı geçti balonist Selçuk rezil oldu
Geçtiğimiz aylarda yılbaşına kadar doların 28 TL'yi bulacağını söyleyen solcuların ekonomisti Selçuk Geçer, bir kez daha rezil kepaze oldu. Yılbaşının gelip geçmesine rağmen dolar 18.74'te kalırken "Kimse dediklerini hatırlamaz mı sandın?", "Baltayı yine taşa vurdun Selçuk" şeklinde yorumlar yapıldı.
Solcuların ekonomisti Selçuk Geçer, baltayı bir kez daha taşa vurdu. Doların yılbaşına kadar 28 TL'yi bulacağını iddia eden Geçer'in beklentisi yine tutmadı. Yılbaşı geldi geçti ancak dolar 18.74'te kaldı.
"Dolar 28 TL'yi bulacak" demişti
Vatandaşlara sürekli korku pompalayarak dolarlarını satmamasını isteyen Geçer, geçtiğimiz aylarda doların yılbaşına kadar 28 TL'yi bulacağını iddia etti.
Sürekli doların fırlayacağını söyleyen ancak beklentileri tutmayıp rezil kepaze olan Selçuk Geçer, "Ekim, kasım, aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor" demişti.
"Kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek" diyen Geçer, "Yıl sonunda da dolar kurunu 28 TL’de görürsünüz" ifadelerini kullanmıştı.