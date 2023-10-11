Kimse gözlerine inanamadı! Ağır hasarlı binanın üzerine 10 ton çıkarttılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesinde bulunan 3 bloktan oluşan 11 katlı Çağlar Sitesinin A bloğunun kontrollü yıkımı için 10 tonluk iş makinesi vinç yardımıyla binanın üzerine çıkarıldı. Hasarlı binanın çevresinde bulunan hasarsız binaların yıkımdan zarar görmemesi için iş makinesi vinç yardımıyla 11 katlı binanın en üst katına çıkarıldı. Yıkım en üst kattan aşağı olacak şekilde yapılmaya başladı.

25 yıllık kepçe operatörü olduğunu ve daha öncede böyle yıkımlar yaptığını söyleyen Turan Çolakkadı, ''25 yılımın 15 yılı yıkım yapıyorum bu zamana kadarda bu şekil 5-6 tane bina yıktık. Bu binaya yıkıma çıktık bir problem olmadığı için çıktık kolonlarda bir patlak yok çalıştığımız makine 10 tonluk bina 11 katlı yukardan aşağı yıkarak ineceğiz. Makasla da yıkabiliriz uzun bom yanlarda ev olduğu için giremediğimiz için bu yöntemi kullandık. Daha önce bu tarz yıkımlar gerçekleştirdim Osmaniye Özel İdaresini ve Düziçi Özel idaresini bu yöntemle yıktım. İş güvenliği biz buraya başlamadan önce iş güvenliği eğitiminden geçtik. Sağlık raporumuzu aldılar eğitimizi aldılar burada ne gibi güvenceniz var diye biz bina sağlam daha öncede bu tarz yıkımlar yaptığımız için iş güvenliği de raporumuzu onayladı. ’dedi.

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