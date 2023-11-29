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Kimse farkında değil ama... Bu faydasını duyduğunuzda bir daha çöpe atmayacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-11-29 12:02:00 -
Kimse farkında değil ama... Bu faydasını duyduğunuzda bir daha çöpe atmayacaksınız

Yaz mevsiminin en lezzetli meyvelerinden biri olan kirazın kendi kadar sapı da son derece faydalı... İşte, kiraz sapının sağlığa olan faydaları.

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, yaz aylarında çöpe atılan kiraz saplarının güçlü bir idrar söktürücü olmanın yanında böbrek taşları ve idrar yolları enfeksiyonunun engellenmesine fayda sağladığını söyledi.

Odunpazarı ilçesi Taşbaşı Caddesi'nde uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, kiraz sapının faydalarını anlattı. "Herkes bunu çöpe atıyor. Ancak faydasını duyanlar şaşkına dönüyor" diyen Özkılıç, “Kiraz sapı ne işe yarar diye düşünüldüğünde kirazın faydaları ile ilgili bilgiler akla gelir. Düzenli tüketim sonrası vücutta bulunan ödemi atmaya yardımcı olan, idrar yolları üzerinde gelişebilecek olan enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan kiraz sapı, aynı zamanda böbrek taşlarının önlenmesinde ve vücuttan atılmasında da son derece etkilidir” dedi.

Özkılıç, kiraz sapının düzenli tüketimle böbrekte kum ve taş oluşmasını engellediğini, doğru tüketildiğinde stres ve depresyon gibi konularda fayda göstererek uykuya dalmayı kolaylaştırdığını ifade ederek şunları söyledi:

“Böbrek ve idrar yollarının temizlenmesine iltihap oluşumunu engelleyerek yardımcı olur. İdrar yollarında oluşabilecek enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Vücudun ödemden arınmasını destekler. Toksinlerin uzaklaşmasını sağlayarak detoks görevi görür. İçeriğinde bulunan potasyum sayesinde doğal idrar söktürücüdür. Leke, sivilce, siyah nokta gibi cilt sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Düzenli tüketim sonrasında böbrekte kum ve taş oluşmasını engeller. Doğru tüketildiğinde stres ve depresyon gibi konularda fayda göstererek uykuya dalmayı kolaylaştırır. Yağ ve vücuda direnç metabolizması sağlar. Regl döneminde hormon değişiklikleriyle birlikte meydana gelen şişkinliklerin ve ağrıların azalmasında etkili rol oynar.”
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Kiraz sapı nasıl tüketilmeli?

Özkılıç, kiraz sapının nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında da bilgi verdi. Aktar Özkılıç, “Kiraz sapı çayı tüketimi için belirli bir zamandan bahsetmek doğru olmaz. Çünkü kiraz sapı çayı gün içinde istenildiği zaman tüketilebilir. Ancak ödem atıcı ve idrar söktürücü içeriği nedeniyle bu çayın aç karnına içilmesinin genel bir tavsiye olduğu bilinir” dedi.

Kiraz sapı nasıl demlenmeli?

Özkılıç, "Aktarlarda bulunabilen kiraz sapını kendiniz de aldığınız kirazın saplarını iyice yıkayıp kuruttuktan sonra elde edebilirsiniz. Kiraz sapı tarifi şöyledir: Suyu kaynatın, bir tutam kiraz sapını kaynatılan suyun içine ekleyerek 5-10 dakika demlemeye bırakın. Demleme işlemini kaynatmadan yapın. Ilıdıktan sonra kiraz sapı çayı tüketilebilir” şeklinde konuştu.

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