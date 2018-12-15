Kimse elini cebine atmayınca Ali Koç yine devreye girdi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsoru akaryakıt firması Opet oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, anlaşma ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizde voleybol adına birçok ilki hayata geçiren, elde ettiği ulusal-uluslararası başarılar ve şampiyonluklarla voleybolu, ülke sporumuzda ve dünyada önemli bir noktaya taşıyan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ve OPET arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

2018-19 sezonu boyunca...



Türk sporunun gelişimi ve uluslararası alandaki başarısı için spora destek olan akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti lideri OPET, 2018-19 sezonu boyunca kadın voleybol takımımızın isim ve forma göğüs sponsoru olacak. Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Cev Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı olarak devam edecek takımımıza sonsuz başarılar diliyor; sponsorumuz OPET'e, Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyoruz."