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Gündem Kimmiş bu müdür hemen bulunsun! Yarı çıplak kadından polise akıl almaz tehdit
Gündem

Kimmiş bu müdür hemen bulunsun! Yarı çıplak kadından polise akıl almaz tehdit

Yeniakit Publisher
2023-08-30 15:52:00 -
Kimmiş bu müdür hemen bulunsun! Yarı çıplak kadından polise akıl almaz tehdit

Mersin'de hasarlı trafik kazasına karışan bir kadın, alkolmetre cihazını üflemeyi reddederek işlem yapmaya çalışan polise tehditler savurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aracıyla hasarlı trafik kazasına karışan N.Ç., olay yerine çağrılan trafik ekiplerinin alkolmetreyi üflemesi talebini reddetti. İşlem yapmaya çalışan ekiplerle tartışan kadın, polise uzun süre direndi. Yaşanan tartışmaların ardından araç trafikten men edilirken, kadın sürücüye, 'alkolmetre cihazını üflememekten' 11 bin 645 lira para cezası uygulandı.

"Şimdi senin müdürünü arıyorum"

Öte yandan kadın sürücü ile trafik polisleri arasında yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, N.Ç. adlı kadın sürücü, ehliyetini almak isteyen polis memuruna, "Alamazsın. Senin değil, sülalenin gücü yetmez almaya" diyerek karşı koyduğu görüldü. Görüntülerde kadının ayrıca, polis memuruna, "Devlet mi? Ben devletim, sen değilsin. Vergisini ödeyen benim, maaşını ödeyen benim. Ben şimdi senin müdürünü arıyorum. Tacizden senden şikayetçiyim, terbiyesizlik yapamazsın, gevşeklik yapamazsın" dediği anlarla ilişkin görüntüler de yer aldı.

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