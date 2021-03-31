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Dünya Kimlik taşıma devri sona eriyor! İşte ilk ülke
Dünya

Kimlik taşıma devri sona eriyor! İşte ilk ülke

Ukrayna'da geliştirilen Diia isimli uygulama ile 23 ağustostan itibaren 'e-kimlik' uygulamasına geçilecek. Böyle vatandaşların yanlarında kimlik taşıma zorunluluğu sona erecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 11:19:00 -
Kimlik taşıma devri sona eriyor! İşte ilk ülke

Ukrayna, dünyada bir ilki gerçekleştirerek akıllı telefonlara indirilebilen bir uygulama üzerinden sayısal kodlarla ifade edilecek “e-Kimlik” uygulamasını yasallaştırdı. Ülke genelinde 23 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak dijital kimlik uygulaması, vatandaşların “Diia” uygulamasını cep telefonlarına indirmesi ile kullanılabilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukrayna, dünyada bu uygulamayı yasallaştıran ilk ülke oldu. Emeği geçenlere teşekkürler” ifadelerini kullandı.

"Gurur duymamız gerekiyor"

Dünyada bir ilki gerçekleştiren Ukrayna’nın Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fedeorov yaptığı açıklamada, "Kağıt evraklardan hiçbir farkı olmayan ve yasallık kazanan uygulama, 23 Ağustos’tan itibaren kullanıma açık hale gelecek. Bu hizmetten yararlanmak için akıllı telefon taşımak yeterli. Dünyada eşsiz bir şey yaptık. Bununla gurur duymamız gerekiyor" dedi.

Diia uygulaması ile kimliklerini telefonlarında taşıyacak olan Ukraynalılar, ülke içinde resmi ve şahsi tüm işlemlerini bu e-Kimlik üzerinden yapabilecek. Bu sayede vatandaşların nüfuz cüzdanı ve benzeri kimlikleri taşımasına gerek kalmayacak.

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