0553 313 94 23

Kimlik kontrolünde yakalandı! Bakın kim çıktı

Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen bekçilerin kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı.

25 Ekim 2019 Cuma 13:50
Kimlik kontrolünde yakalandı! Bakın kim çıktı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına aldı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan incelemede, sahte kimlik gösteren kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen olduğu tespit edildi.

İşlemleri sürüyor

Şüpheli Zeynep Gülen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunduğu belirlendi.

Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Zeynep Gülen "sahte kimlik kullanmak" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ soruşturması kapsamında işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 13:50
  1. İstanbul
  2. Zeynep Gülen
  3. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • salihe cevapsalihe cevap10 sa önce
    peki , neden sahte kimlik taşıyormuş ? kaç kişide gördün sahte kimlik taşıyan ve ayrıca bir kişi neden sahte kimlik taşır ???
  • SalihSalih12 sa önce
    Suçlunun yeğeni, kuzeni, çocukları, eşi, v.s olmak illa da bunların da suçlu olduğu anlamına gelmez.
  • SalihSalih14 sa önce
    Baş açmak serbestti bunlara tedbir tedbir tedbir....

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP’de çifte standart! "YPG terör örgütü değil" demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
  1. CHP’de çifte standart! "YPG terör..
  2. Premier Lig'de tarihe geçen galibiyet!..
  3. Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün..
  4. Disleksi belirtileri nelerdir?
  5. Futbol tarihinde görülmemiş penaltı!
  6. Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte..
  7. Mevlid Kandili 2019 ne zaman?
  8. Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?
  9. Ayak mantarına yol açan faktörler..
  10. Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak..
  11. Kuru iğne tedavisi nasıl uygulanır?
  12. Kuru iğne tedavisi nedir?
  13. CHP'li Erdal Aksünger skandal..
  14. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs..
  15. Pazartesi günü okullar tatil mi?
  16. KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK..
  17. Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi..
  18. Cumhuriyet resepsiyonuna HDP’liler..
  19. Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna..
  20. Türkiye için bomba SU-35 iddiası!
  21. Çaykur Rizespor 'Gücü'nü gösterdi!
  22. NASA'dan kritik açıklama! Tarih verip..
  23. Donald Trump’tan flaş sözler:..
  24. Fazıl Say özel bestesini Beştepe’de..
  25. Aslı Erdoğan'dan alçak iftira! Türk..
  26. Enerji Bakanı Dönmez: Milli enerji ve..
  27. İsrailli yazar Türkiye hayalini yazdı!..
  28. AYM eski raportörü Babacan ile görüşüyor
  29. Erdoğan, "Büyük destek var" demişti!..
  30. Meral Akşener, partisinin yıl..
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!