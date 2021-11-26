  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Gündem

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Yeni kimliklerle ilgili flaş karar geldi. E-imzaların, kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacağı duyuruldu. E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 09:57:00 -
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Bakan Soylu "e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" diye konuştu. Daha önce de Ehliyetler yeni kimliklere yüklenmeye başlanmıştı.

E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.

50 milyonu aşan kullanıcı ile büyük bir hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek. TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek. E-imza da güvenliğin sağlanması da çok önemli. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.

E-imza nedir?

Hayatı kolaylaştıran çözümlerden biri olan elektronik imza (e-imza), ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, tek farkı fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir. e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veridir.

E-imza almanın 2 yolu var

Bireysel e-imza ve kurumsal e-imza başvurusu sırasında talep edilen belgeler şöyle:

Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

Kurumsal e-imza başvurusu için gereken belgeler:

Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

İmza sirkülerinin bir fotokopisi

Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

Son altı ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu bünyesinden alınmış bir faaliyet belgesinin aslı

E-devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

Elektronik imza başvuruları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

E-imza nerelerde kullanılır?

e-Fatura programı / e-Arşiv fatura programı ve e-smm programı uygulamalarında

Toplu şekilde imza atmanız gereken durumlar

Elektronik arşiv imzalamanız gerektiği durumlar

Kurumlar arası iletişim için ihtiyaç duyulan zamanlar

Kurum içi uygulamalarda ihtiyaç duyulması halinde

Bayilerle iletişim sırasında sipariş sürecinde

Personel ile ilgili izin, performans, fazla mesai, masraf onayı formları gibi onay gerektiren kurumsal işlemler

Personel hizmet sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde

Ortaklar Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gibi idari kararların imzalanması gereken haller

Banka talimatı gönderimi

Dış ticaret ve gümrük işleri sırasında

Merkezi Kayıt kuruluşu e-Şirket uygulaması işlemleri

e-Devlet uygulama kullanımı

Kayıtlı Elektronik Posta sistemi kullanımı

EKAP, Sanayi Bakanlığı, UYAP gibi e-imza kullanımını zorunlu tutan kamu projeleri

MERSİS projesine bağlı ticari sicil işlemleri sırasında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası bünyesinde

Islak imzanın gerekli kılındığı diğer alanlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muğla'da iki katlı evde yangın
Aktüel

Muğla'da iki katlı evde yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü.

TFF, Beşiktaş'ı reddetti
Spor

TFF, Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'ın Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru re..
Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı
Gündem

Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili ortaya çıkan rapor Türkiye'yi dehşete düşü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay