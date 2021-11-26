Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Yeni kimliklerle ilgili flaş karar geldi. E-imzaların, kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacağı duyuruldu. E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak.
Bakan Soylu "e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" diye konuştu. Daha önce de Ehliyetler yeni kimliklere yüklenmeye başlanmıştı.
E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.
50 milyonu aşan kullanıcı ile büyük bir hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek. TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek. E-imza da güvenliğin sağlanması da çok önemli. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.
E-imza nedir?
Hayatı kolaylaştıran çözümlerden biri olan elektronik imza (e-imza), ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, tek farkı fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir. e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veridir.
E-imza almanın 2 yolu var
Bireysel e-imza ve kurumsal e-imza başvurusu sırasında talep edilen belgeler şöyle:
Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu
Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı
Kurumsal e-imza başvurusu için gereken belgeler:
Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu
İmza sirkülerinin bir fotokopisi
Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı
Son altı ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu bünyesinden alınmış bir faaliyet belgesinin aslı
E-devlet'ten başvuru nasıl yapılır?
Elektronik imza başvuruları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.
E-imza nerelerde kullanılır?
e-Fatura programı / e-Arşiv fatura programı ve e-smm programı uygulamalarında
Toplu şekilde imza atmanız gereken durumlar
Elektronik arşiv imzalamanız gerektiği durumlar
Kurumlar arası iletişim için ihtiyaç duyulan zamanlar
Kurum içi uygulamalarda ihtiyaç duyulması halinde
Bayilerle iletişim sırasında sipariş sürecinde
Personel ile ilgili izin, performans, fazla mesai, masraf onayı formları gibi onay gerektiren kurumsal işlemler
Personel hizmet sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde
Ortaklar Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gibi idari kararların imzalanması gereken haller
Banka talimatı gönderimi
Dış ticaret ve gümrük işleri sırasında
Merkezi Kayıt kuruluşu e-Şirket uygulaması işlemleri
e-Devlet uygulama kullanımı
Kayıtlı Elektronik Posta sistemi kullanımı
EKAP, Sanayi Bakanlığı, UYAP gibi e-imza kullanımını zorunlu tutan kamu projeleri
MERSİS projesine bağlı ticari sicil işlemleri sırasında
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası bünyesinde
Islak imzanın gerekli kılındığı diğer alanlar