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Gündem Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değiştirme ücreti ne kadar?
Gündem

Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değiştirme ücreti ne kadar?

Son dakika haberi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Kimlik kartı, pasaport ve ehliyet ücretlerine zam mı gelecek mi? haberlerine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki yeni yılda kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değiştirme ücreti zamlanacak mı? Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değiştirme ne zamana kadar yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:03:00 - 2020-12-08 13:03:34
Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değiştirme ücreti ne kadar?

İçişleri Bakanlığı, kimlik kartı, pasaport ve ehliyet ücretlerine zam yapılacağı iddialarını yaptığı açıklama ile yalandı. Son dönemlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında “T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı” şeklinde yer alan asılsız haberlerin hiçbir şekilde yasal dayanağı bulunmamaktadır. T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Ayrıca Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski Tip Sürücü Belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022’dir. Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."ifadelerine yer verildi.

İşte kimlik, ehyiyet ve pasapor değiştirme ücretleri

Kimlik, ehliyet ve pasaport değiştirme randevusu için tıklayın

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