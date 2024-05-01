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Gündem Kimlerin Sözcü'sü bu! Masabaşı asparagas haber ellerinde patladı
Gündem

Kimlerin Sözcü'sü bu! Masabaşı asparagas haber ellerinde patladı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 19:40:00 -
Kimlerin Sözcü'sü bu! Masabaşı asparagas haber ellerinde patladı

Sık sık asparagas haberlerle gündem olan Sözcü'nün Atatürk baskılı tişört giydirdiği için merkeze alındığını iddia ettiği öğretmen hakkındaki inanılmaz gerçek ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi, Van'da bir köy okulunda 23 Nisan’da öğrencilerine Atatürk baskılı tişört giydirdiği için PKK tarafından tehdit edilen ve can güvenliği nedeniyle daha merkezi bir okula görevlendirilen öğretmenin açığa alındığını iddia ederek yine masabaşı, “araştır(a)mayan”, “soruştur(a)mayan” gazetecilik örneğine imza attı.

SÖZCÜ'DEN YALAN HABER!

Öğretmenin açığa alındığını öne süren Sözcü, “Van’a yeni atanan Ayşegül öğretmene bunu reva gördüler” diyerek, “Öğrencilerine 23 Nisan'da Atatürk tişörtü giydiren öğretmeni açığa aldılar. 23 Nisan için öğrencilerine zeybek oynamayı öğretti, Atatürk tişörtleri bastırıp dağıttı. Takdir beklerken görevinden oldu.” şeklindeki yalan haberi, üstelik 1. sayfasında duyurarak bir skandala daha imza attı.

"YİNE SÖZCÜ, YİNE ASPARAGAS"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oysa iddialar biraz araştırıldığında, Sözcü gazetesinin olayı çarpıttığı anlaşılıyor. Çünkü Van’da bir köy okulunda 23 Nisan törenlerinde Atatürk baskılı tişörtle öğrencilerine zeybek oynattığı için PKK tarafından tehdit edilen Ayşegül öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığınca can güvenliği gerekçesiyle daha merkezi bir okulda görevlendirdiği ortaya çıktı.

Sözcü’nün yalan haberi ortaya çıkınca, “Yine Sözcü, yine asparagas” yorumlarına neden oldu.

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