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Kimler böbrek verebiliyor?

Her rahatsızlık, başına gelenin derdi oluyor...

04 Eylül 2018 Salı 14:07
Kimler böbrek verebiliyor?

Her rahatsızlık, başına gelenin derdi olur. Acıyı, sızıyı o çeker. Ne kadar ortak olmak istesek de çeken, çektiğini bilir! Hele, böbrek yetmezliği gibi dertlerde...

“Böbrek nakli” lafını duyar, dudak büker geçeriz. Oysa bilseniz ne kadar hayatî beklentidir. Bunu en iyi, her an böyle bir müjdeyi duymak duasıyla yaşayanlar bilir.

Çünkü, nakil “transplantasyon” sonrası böbrek fonksiyonlarının hemen yerine gelmesi sebebiyle hastanın bütün fizik ve psikolojik bozuklukları düzelir.

Aralarında kan bağı olanlarda yapılan böbrek nakli çok defa alıcıda iyi uyum gösterir. Alıcı ve vericinin çok iyi incelenmesi bu başarıyı artırmaktadır. Onun için canlıdan yapılan nakillerin başarı oranı daha fazladır.

KİMLER BÖBREK VEREBİLİR?

1. derecede akrabalar. Yani anne, baba, kardeş ve çocuklar...

2. Diğer akrabalar. Mesela hala, amca, dayı, teyze... gibi...

3. Akraba olmayan fakat özveride bulunan uygun vericiler...

Transplantasyon öncesi alıcı ve vericilerin tüm tetkikleri tamamlanıp, böbrek transplantasyonunun yapılmasına karar verildiğinde alıcı ve verici hastaneye yatırılır. Ameliyattan üç gün önce alıcının bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara başlanır ve hasta izole edilir. Tek başına bir odaya alınır.

Ameliyatta, böbrek, hastanın kasık bölgesine takılır.

Ameliyat sonrası bütün hayatı süresince devam edecek bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla tedavi devam eder. Hasta ameliyat sonrası 2-3 hafta hastanede yatar, taburcu edildikten sonra periyodik kontrollere gelir.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:07
  1. böbrek
  2. böbrek nakli

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