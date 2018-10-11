Kimine göre kalbe faydası yok..



Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı’ndan yapılan açıklamada, 'Aspirin’in kullanımda dikkat edilmesi, yan etkilerinin bilinmesi ve dikkatli olunması gerekmektedir. Mideyi tahriş edip, midede ağrı, yanma, ekşime yapabilir. Bu nedenle tok karnına alınması daha uygundur. Yine de şikayete yol açarsa, gerektiğinde süt veya antiasid gibi mideyi koruyucu ilaçlarla da alınabilir.' denildi.

Aspirin kullanırken dikkat edilmesi gereken hususların da yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kulak çınlaması, bulantı, kusma, baş ağrısı, vücutta yer yer morluklar oluşması, siyah renkte kaka yapma, herhangi bir yerde kanama görülmesi (burun kanaması gibi) halinde ilaç kesilip doktora gidilmelidir. Aspirin kullanıldığı sırada suçiçeği çıkarılması veya su çiçeği çıkaran biri ile temas halinde ilaç hemen kesilmeli ve doktora haber verilmeli..

Üniversitelerin kafası karışık..

Aspirin’in kadın kalbine faydası yok ama felç riskini azaltıyor. Kimine göre ise bunun aslı astarı yok! Bu iddiaların sahiplerinin üniversiteler olması ilginç. Amerikan Kardiyoloji Üniversitesi'ne göre "aspirin"in, düşük dozlarda ve düzenli olarak kullanılması halinde, orta yaş grubu kadınlarda felç riskini azaltıyor. Ancak kalp damar hastalıklarına karşı önleyici bir etkisi olmuyor. Aynı üniversitede yapılan bir başka araştırmada ise 65 yaş ve üstü kadınlarda aspirinin her iki durumda da faydalı olduğu anlaşıldı. Aspirin kullanan kadınlarda felç riskinin genel anlamda yüzde 17 azaldığı; kan pıhtılaşmasından kaynaklanan felçlerde ise riskin yüzde 24 oranında düştüğü belirlendi.



Aspirin hala her insanın ağrı veya rahatsızlık durumlarında en çok başvurduğu ilaç..1829 yılında söğüt ağacının özlerinde bulunan salasin maddesindeki ağrı kesici özelliğin bulunmasıyla keşfinin önü açıldı. 1853’de ise ilk aspirin piyasaya çıktı. Fakat dikkatle kullanmak gerek. Kuşkusuz çok faydası var. Ülserlilere zararı da.. Hatta Avustralyalı bilim adamlarınca yapılan çalışma, uzun dönem ve düzenli aspirin kullanımının körlüğü tetikleyebileceğini ortaya çıkardı.

Sydney Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmaya, aspirin kullanan ve kullanmayan 2 bin 389 kişi dahil edildi.

Araştırmanın sonunda düzenli ve uzun dönem aspirin kullananlarda yaşa bağlı olarak görme merkezinde meydana gelen görme kaybına (ıslak makula dejenerasyonu) yakalanma oranının yüzde 9.3, aspirin kullanmayanlarda ise bu oranın yüzde 3.7 olduğunu sonucuna ulaşıldı.

Yaşa bağlı olarak meydana gelen ıslak makula dejenerasyonun kan damarlarının büyümesine sebep olduğunu, bunun da retinada şişme ve kanama yaparak zarar verdiğini belirten bilim adamları, görme kaybında kişinin yaşı, sigara kullanımı ve genetik yapının da önemli olduğu kaydetti.

Aspirin'in kanı sulandırıp damar tıkanıklığını ortadan kaldırarak felç riskini azalttığı görüşünü Harvard ve Oxford Üniversitesi doğrulamıyor. Aksine onlar, düzenli Aspirin kullanımının felç riskini artırdığını ileri sürüyor. Öte yandan bilimadamları, ileri derecede bağırsak kanseri riski altında olanların her gün aspirin almasını tavsiye ediyor.



İskoçya'daki Newcastle Üniversitesi'nde, risk grubundaki 861 hastayla yapılan araştırmada, günde iki aspirinin iki yıl sonunda bağırsak kanser vakalarını yüzde 63 oranında azalttığı görüldü.

Kansere yatkınlık

Lynch sendromlu hastalarda özellikle bağırsak, rahim ve mide kanseri daha yaygın olarak görülüyor.

Araştırmada her gün 600 miligram aspirin verilen birinci grup hastalar arasında 19 tümör vakası ortaya çıkarken, aspirin almayanlar diğer grupta 34 vaka tespit edildi.

Araştırmaya öncülük eden Prof. John Burn, İngiltere'de 30 bin Lynch sendromlu yetişkin hasta olduğunu belirterek, "Bu kişilerin hepsine tedavi uygulanırsa 30 yıl içinde 10 bin kanser vakasını ve bu hastalıktan bin kişinin ölmesini engelleyebiliriz" dedi.



Prof. Burn, ailesinde bağırsak kanseri geçmişi olanların düşük dozda aspirin almalarını tavsiye etti.

Tok karnına alın

Aspirin yanlış kullanılırsa yan etkileri, insan bünyesine oldukça zararlı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı’ndan yapılan açıklamada, 'Aspirin’in kullanımda dikkat edilmesi, yan etkilerinin bilinmesi ve dikkatli olunması gerekmektedir. Mideyi tahriş edip, midede ağrı, yanma, ekşime yapabilir. Bu nedenle tok karnına alınması daha uygundur. Yine de şikayete yol açarsa, gerektiğinde süt veya antiasid gibi mideyi koruyucu ilaçlarla da alınabilir.' denildi.

Suçiçeğine dikkat

Aspirin kullanırken dikkat edilmesi gereken hususların da yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulak çınlaması, bulantı, kusma, baş ağrısı, vücutta yer yer morluklar oluşması, siyah renkte kaka yapma, herhangi bir yerde kanama görülmesi (burun kanaması gibi) halinde ilaç kesilip doktora gidilmelidir. Aspirin kullanıldığı sırada suçiçeği çıkarılması veya su çiçeği çıkaran biri ile temas halinde ilaç hemen kesilmeli ve doktora haber verilmelidir.