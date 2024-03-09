  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin imalat sektörü ihracatı! Son rakamı Türkiye'ye duyurdular: Fas, İran, Fransa ve ABD'de kritik veri

İngiliz ekonomist: Türkiye bunu hak etti

Milli Muharip Uçak Kaan'ın havalanması sonrası ABD'den olay F-22 kararı! Kimseye satmıyorlardı...

Avrupa ülkesi çılgına döndü: Biz her şeyi yapıyoruz, ABD tüm ödülleri Türkiye'ye veriyor

'Gram altın 2240 lira değil' diyen Hatice Kolçak gerçek rakamı açıkladı! Duyan 'Bu nasıl oluyor?' dedi

AK Parti'den İmamoğlu'na 'metro' cevabı

Türkiye'nin İHA ve mermi satışını veto eden Fransa ve Yunanistan'dan görülmemiş adım! İşte buna uyanıklık denir

Türkiye'nin kredi notu yükseltildi

Düşmanları titreten bir gelişme daha! Selçuk Bayraktar TB3 gelişmesini sosyal medya hesabından paylaştı

Özgür Özel yalanda ısrar ediyor: Alevi olduğu için hakim yapılmadı
Gündem Kimin eli kimin cebinde belli değil
Gündem

Kimin eli kimin cebinde belli değil

Yeniakit Publisher
2024-03-09 10:22:00 -
Kimin eli kimin cebinde belli değil

Fırtınanın dinmediği CHP’de iç kavga büyüyor. Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın “Kapım DEM’e kapalı olacak” çıkışı Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu kavgasının alevlendiğini ortaya koydu.

Buğra Kardan  İstanbul

Öğrenilenlere göre Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Köksal’ın çıkışı karşısında öfkeye kapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’e “Bu kadın ya sözlerini düzeltsin ya da ihraç edilsin” talimatı verdi. Özel, İmamoğlu’ndan talimat alır almaz Köksal’ı aradı ve sözlerini düzeltmeye çağırdı. Köksal ise Özel’e sözlerini düzeltmesini gerektirecek durum olmadığını söyledi.

DEM aşkına uçurum

Bu durum CHP’de yönetim boşluğu olduğunu tescilledi. Siyasilerce Burcu Köksal krizinde Özel’in kukla Genel Başkan olduğunun, Kılıçdaroğlu ve ekibinin direnişe devam ettiğinin net şekilde görüldüğünün altı çizildi. DEM’in peşine takılan, Kılıçdaroğlu’nun arkadaşlarını tasfiyeye kalkışan İmamoğlu’nun CHP’yi uçuruma çektiği vurgulandı.

CHP’deki Bizans oyunlarını akit’e değerlendiren eski CHP’li yönetici Mehmet Sevigen, partide otorite boşluğu bulunduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

CHP’de lider belli değil

“Şu an kimin başta olduğu belli değil. Acayip bir karmaşa var. Ekrem Bey mi, Özgür Bey mi yönetiyor bilinmiyor. Sanki İstanbul’dan başka bir yerde seçime girilmiyor. Her plan Ekrem Bey için yapılıyor, her adım Ekrem Bey için atılıyor gibi bir intiba var. CHP’de ‘Ekrem Bey İBB’yi alsın da CHP’nin hâli ne olursa olsun’ anlayışıyla ilerleniyor. CHP’nin kimliği, Genel Başkanı önemsenmiyor. Özgür Bey, emanetçi gibi duruyor. Ne hazindir ki CHP’de baş yok. CHP, tarihinde böyle bir şey yok. Burcu Köksal bir çıkış yapıyor. Tepki Özgür Bey’den değil de Ekrem Bey’den geliyor. Ekrem Bey, bir mahalli idareci. Bir mahalli idareci Genel Başkana talimat verebilir mi? ‘Şunu dışarıya at’ diyebilir mi? Özgür Bey’in otoritesi yok. CHP’de kimin eli kimin cebinde belli değil. CHP’nin ilk defa başına böyle bir durum geliyor. Kemal Bey ve ekibi de oturmuyor. Karşımızda kargaşanın olduğu bir yapı var. DEM’e laf ettirmeyen, içinde de bütünlüğü koruyamayan CHP’de tablo vahim. Bu gidişle yeni bir yenilgi alacak.” Bir dönem CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek de şu görüşleri paylaştı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İpler Ekrem'de

“Burcu Köksal, Kılıçdaroğlu’na yakın. CHP grubunu yönetenlerden biri. İlaveten Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı. Seçmende CHP’ye DEM’le el ele yürüdüğü için bir tepki olduğunu anlıyor. Köksal’ın cümleleri büyük yankı uyandırıyor. Çok garip; İmamoğlu, CHP’de kendinden daha iyi konumda bulunan Köksal’a posta koyuyor. Bir nevi ‘Genel Başkan benim’ diyor. Özel ise emanetçi. İmamoğlu, her tartışmanın içinde. Her karara müdahale eder durumda. Genel Başkana talimat veriyor. DEM’i kırmamak için Köksal’ın ‘kapının önüne koyulması’nı tembihliyor. Özel de çıt çıkarmıyor. Demek ki ipler İmamoğlu’nun elinde. İmamoğlu, CHP’de kuvvetini tahkim ediyor. Özel de geride duruyor. İmamoğlu, hem Özel’e hükmetmeye hem de Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını CHP’den yollamaya çalışıyor.”

Tek suçları Müslüman olmak! Böyle olur CHP’li İBB’nin kadın hassasiyeti
Tek suçları Müslüman olmak! Böyle olur CHP’li İBB’nin kadın hassasiyeti

Gündem

Tek suçları Müslüman olmak! Böyle olur CHP’li İBB’nin kadın hassasiyeti

CHP’li belediye vatandaşlara isyan ettirdi! Halkın sağlığını böyle hiçe saydılar
CHP’li belediye vatandaşlara isyan ettirdi! Halkın sağlığını böyle hiçe saydılar

Gündem

CHP’li belediye vatandaşlara isyan ettirdi! Halkın sağlığını böyle hiçe saydılar

İkramiyeler buhar oldu! Memur-Sen CHP’ye isyan etti
İkramiyeler buhar oldu! Memur-Sen CHP’ye isyan etti

Ekonomi

İkramiyeler buhar oldu! Memur-Sen CHP’ye isyan etti

CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık
CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık

Gündem

CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık

İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet
İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet

Gündem

İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23