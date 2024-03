Buğra Kardan İstanbul

Öğrenilenlere göre Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Köksal’ın çıkışı karşısında öfkeye kapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’e “Bu kadın ya sözlerini düzeltsin ya da ihraç edilsin” talimatı verdi. Özel, İmamoğlu’ndan talimat alır almaz Köksal’ı aradı ve sözlerini düzeltmeye çağırdı. Köksal ise Özel’e sözlerini düzeltmesini gerektirecek durum olmadığını söyledi.

DEM aşkına uçurum

Bu durum CHP’de yönetim boşluğu olduğunu tescilledi. Siyasilerce Burcu Köksal krizinde Özel’in kukla Genel Başkan olduğunun, Kılıçdaroğlu ve ekibinin direnişe devam ettiğinin net şekilde görüldüğünün altı çizildi. DEM’in peşine takılan, Kılıçdaroğlu’nun arkadaşlarını tasfiyeye kalkışan İmamoğlu’nun CHP’yi uçuruma çektiği vurgulandı.

CHP’deki Bizans oyunlarını akit’e değerlendiren eski CHP’li yönetici Mehmet Sevigen, partide otorite boşluğu bulunduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

CHP’de lider belli değil

“Şu an kimin başta olduğu belli değil. Acayip bir karmaşa var. Ekrem Bey mi, Özgür Bey mi yönetiyor bilinmiyor. Sanki İstanbul’dan başka bir yerde seçime girilmiyor. Her plan Ekrem Bey için yapılıyor, her adım Ekrem Bey için atılıyor gibi bir intiba var. CHP’de ‘Ekrem Bey İBB’yi alsın da CHP’nin hâli ne olursa olsun’ anlayışıyla ilerleniyor. CHP’nin kimliği, Genel Başkanı önemsenmiyor. Özgür Bey, emanetçi gibi duruyor. Ne hazindir ki CHP’de baş yok. CHP, tarihinde böyle bir şey yok. Burcu Köksal bir çıkış yapıyor. Tepki Özgür Bey’den değil de Ekrem Bey’den geliyor. Ekrem Bey, bir mahalli idareci. Bir mahalli idareci Genel Başkana talimat verebilir mi? ‘Şunu dışarıya at’ diyebilir mi? Özgür Bey’in otoritesi yok. CHP’de kimin eli kimin cebinde belli değil. CHP’nin ilk defa başına böyle bir durum geliyor. Kemal Bey ve ekibi de oturmuyor. Karşımızda kargaşanın olduğu bir yapı var. DEM’e laf ettirmeyen, içinde de bütünlüğü koruyamayan CHP’de tablo vahim. Bu gidişle yeni bir yenilgi alacak.” Bir dönem CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek de şu görüşleri paylaştı:

İpler Ekrem'de

“Burcu Köksal, Kılıçdaroğlu’na yakın. CHP grubunu yönetenlerden biri. İlaveten Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı. Seçmende CHP’ye DEM’le el ele yürüdüğü için bir tepki olduğunu anlıyor. Köksal’ın cümleleri büyük yankı uyandırıyor. Çok garip; İmamoğlu, CHP’de kendinden daha iyi konumda bulunan Köksal’a posta koyuyor. Bir nevi ‘Genel Başkan benim’ diyor. Özel ise emanetçi. İmamoğlu, her tartışmanın içinde. Her karara müdahale eder durumda. Genel Başkana talimat veriyor. DEM’i kırmamak için Köksal’ın ‘kapının önüne koyulması’nı tembihliyor. Özel de çıt çıkarmıyor. Demek ki ipler İmamoğlu’nun elinde. İmamoğlu, CHP’de kuvvetini tahkim ediyor. Özel de geride duruyor. İmamoğlu, hem Özel’e hükmetmeye hem de Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını CHP’den yollamaya çalışıyor.”