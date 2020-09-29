  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kimin belediyesi olabilir ki? Bu manşette 'Gizli bırakılmış' noktayı biz tamamlayalım
Gündem

Kimin belediyesi olabilir ki? Bu manşette 'Gizli bırakılmış' noktayı biz tamamlayalım

Milli Gazete, bugün yaptığı "Saadet Partili gençler çöpleri topladı belediye izledi" haberinde Saadet Partili gençlere yardım etmeyen Mudanya Belediyesi'nin kime ait olduğunu gizledi. Milli Gazete'nin haberindeki boşluğu biz dolduruyoruz. Milli Gazete'nin gizli bıraktığı belediye, Saadet Partisi'nin ittifak ortağı CHP'ye ait.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:58:00 - 2020-09-29 13:00:11
Kimin belediyesi olabilir ki? Bu manşette 'Gizli bırakılmış' noktayı biz tamamlayalım

Milli Gazete, bugünkü "Saadet Partili gençler çöpleri topladı belediye izledi" başlıklı haberinde "Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları"nın düzenlediği 'Çevre Harekatı'nı kaleme aldı. Milli Gazete, haberde ise bir noktayı eksik bıraktı.

Yardım etmeyen belediye CHP'li

Milli Gazete, Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları'nın kentteki çöp ve atıkları toplamak için 'Çevre Harekatı' başladığını duyurdu. Milli Görüşçü gençlerin, çevrenin güzelleşmesine katkıda bulunmak için rol oynadığını belirten gazete, Mudanya Belediyesi'nden talep edilen çöp arabası ve çöp konteynerı konusunda ise yardım alamadıklarını belirtti. Ancak Milli Gazete, Saadetli gençlere yardım etmeyen belediyenin kime ait olduğuna ise değinmedi. O boşluğu Milli Gazete'nin yerine biz dolduruyoruz. Saadetli gençlere yardım etmeyen Mudanya Belediyesi, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nda ortağı olan CHP'ye ait.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan yeni taktik uyguluyor!
Dünya

Ermenistan yeni taktik uyguluyor!

Sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıların ardından Azerbaycan'dan beklemediği karşılığı alan Ermenistan, uluslararası kamuoyunda destek ..
Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...
Gündem

Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Terör ve Güvenik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ' kararlılığı
Gündem

Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ' kararlılığı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının ardından tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Ermenistan'ın saldırıları ardından yoğun diplomasi..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay