Kimin belediyesi olabilir ki? Bu manşette 'Gizli bırakılmış' noktayı biz tamamlayalım

Milli Gazete, bugünkü "Saadet Partili gençler çöpleri topladı belediye izledi" başlıklı haberinde "Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları"nın düzenlediği 'Çevre Harekatı'nı kaleme aldı. Milli Gazete, haberde ise bir noktayı eksik bıraktı.

Yardım etmeyen belediye CHP'li

Milli Gazete, Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları'nın kentteki çöp ve atıkları toplamak için 'Çevre Harekatı' başladığını duyurdu. Milli Görüşçü gençlerin, çevrenin güzelleşmesine katkıda bulunmak için rol oynadığını belirten gazete, Mudanya Belediyesi'nden talep edilen çöp arabası ve çöp konteynerı konusunda ise yardım alamadıklarını belirtti. Ancak Milli Gazete, Saadetli gençlere yardım etmeyen belediyenin kime ait olduğuna ise değinmedi. O boşluğu Milli Gazete'nin yerine biz dolduruyoruz. Saadetli gençlere yardım etmeyen Mudanya Belediyesi, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nda ortağı olan CHP'ye ait.



