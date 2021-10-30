  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya bu otomobili konuşuyor! Görücüye çıktı

Kılıçdaroğlu'nun ciğerini bilen İnce'den bomba itiraflar

İçişleri Bakanlığı duyurdu... İşte son 10 yılda sınır dışı edilen terörist sayısı

ABD’li isimden Pentagon’a Türkiye çağrısı: Bu çok önemli! Bastırmak lazım

4 PKK'lı inlerinden böyle çıkarıldı! Görüntüler son dakika yayınlandı

Ah Tayyip Bey ah! Bıraksaydın AKM harabe kalsaydı! Müjdat Gezen’in ‘Teşekkürler’ diyeceğini mi sandın?

Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler

Hindistan’dan küstah uyarı! SİHA satışları Türkiye için felaket olurmuş

Birleşmiş Milletler'e Türk SİHA'ları damga vurdu

Belediyede bile bunu yapanlar bankada neler yapmaz? 'El altından' iş çeviren Aykut Erdoğdu esnafa olta attı
Dünya Kim'den kıtlıkla mücadele için çağrı: Siyah kuğu yiyin
Dünya

Kim'den kıtlıkla mücadele için çağrı: Siyah kuğu yiyin

Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un, gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle 73 senelik tarihinin en kötü günlerini geçiren ülkesine çağrıda bulundu. Kim, vatandaşlardan 'leziz ve protein deposu' siyah kuğu tüketmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 17:30:00 -
Kim'den kıtlıkla mücadele için çağrı: Siyah kuğu yiyin

Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un, gıda ve ilaç kıtlığı sebebiyle 73 yıllık tarihinin en kötü günlerini geçiren ülkesine çağrıda bulundu. Kim, vatandaşlardan 'leziz ve protein deposu' siyah kuğu tüketmesi çağrısı yaptı.

Pandemi sebebiyle Rusya ve Çin ile sınırlarını kapatan; sahip olduğu nükleer ve balistik füzelerin sonucunda uluslararası yaptırımlarla mücadele eden Kuzey Kore, ülke tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Özellikle gıda ve ilaç konusunda yaşanan sıkıntı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'u harekete geçirdi.

Vatandaşlarına 'siyah kuğu' yeme çağrısı yapan Kim, ürünün lezzetine ve besin değerlerine dikkat çekti.

Kore İşçi Partisi’nin baş sekreteri Ri Jong Nam tarafından ülkesinin doğusunda açılan Kwangpho Çiftliği, siyah kuğuların yetiştirilmesi için kullanılıyor.

Kuzey Kore'de yayın yapan NK News, 2019'dan bu yana ülkede tüketilen siyah kuğu etinin kansere karşı etkili olduğunu ortaya çıkaran araştırmaların olduğunu da iddia ediyor.

Kim Jong-un, mevcut durumu 1990'larda yaşanan ve üç milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği kıtlığa benzetmişti.

Son olarak dokuz yıllık iktidarının en büyük ülke içi sınavıyla karşı karşıya kalan Kuzey Kore lideri Kim’in, parti üyelerine, “halkı bu zorluktan kurtarmak için bir yürüyüş başlatmaları” talimatını da vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti
Medya

Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti

İsmail Saymaz, konuk olduğu Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmelere doyamadı. Saymaz'ın Erdoğan itiraflarıyla bozulan stüdyodakilerin şa..
CHP yandaşları ve FETÖ’den yargılanan isimleri bünyesinde barındıran Flash TV’de kriz!
Gündem

CHP yandaşları ve FETÖ’den yargılanan isimleri bünyesinde barındıran Flash TV’de kriz!

Birçok CHP yandaşı ve FETÖ’den yargılanan ismi bünyesinde toplayarak 11 Ekim’de yeniden yayına başlayan Flash TV’de yine bir kriz patladı. ..
Cengiz Yüzbaşı kimdir Kıbrıs Zafere doğru?
Medya

Cengiz Yüzbaşı kimdir Kıbrıs Zafere doğru?

Cengiz Topel kimdir hayatı? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi milyonları tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Dizede yer a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay