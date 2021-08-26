Kim ne kadar maaş alacak? Doktor polis hemşire öğretmen maaş zammı 2022

Merakla beklenen zam oranları açıklandı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur sendikaları arasında uzlaşma sağlandı. Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Herkesin merak ettiği ikinci teklifimiz; 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci altı ayı yüzde 7 artı enflasyon farkı, yani toplamda yüzde 12'lik artışı önerdiğimizi belirmek isterim. Burada vurgulamam gereken bir şey daha var. 2022 için enflasyon beklentisi baz etkisini de esas alarak yüzde 9. Dolayısıyla 2022 yılı için yaptığımız bu teklifi şartlar içerisinde değerlendirmek lazım. 2023 için bugüne kadar memur sözleşmelerinde verilmemiş bir oranda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yüzde 8'lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. Türk çalışma hayatında memur sendikalarıyla yapılan pazarlıkta ilk defa yüzde 8'lik artış önerilmektedir. İkinci altı ay ise yüzde 6 artış öngörülmektedir. Bunlarda enflasyon farkı saklıdır. Yıllık bazda toplam yüzde 14 artış yaptığımızın altını çizmek isterim” açıklamasında bulundu. Peki, kim ne kadar maaş alacak?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından memurların alacağı maaşlara ilişkin tabloyu paylaştı. Bilgin, paylaşımında “Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız” ifadelerini kullandı.