Kim Milyoner Olmak İster'e Urfalı Hikmet damga vurdu! Bakan paylaştı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün gecenin dikkat çeken programları arasında yerini aldı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan katılan Hikmet Karakurt dikkat çekti. Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruya kadar yükseldi. 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi.

Hikmet Karakurt, 125 bin lira değerindeki ''1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?'' sorusuna doğru yanıt verdi.

250 bin TL'lik soruyu açtıran Karakurt, gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olması için 1 sorusu kalacak.

Annesi Halime ile programa katılan üniversitesi öğrencisi Hikmet'in, Kenan İmirzalıoğlu'nun 'kazanacağın ödülle ne yapacaksın' sorusuna verdiği cevap ise herkesi duygulandırdı. Maddi zorluklar içerisinde yaşayan bir ailenin en büyük evladı olan Hikmet, ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışarak tarlada soğan topluyor ve geçimlerini sağlıyorlar. Kazanacağı ödül ile kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılayacak olan Hikmet'in bu sözleri sosyal medyaya dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı da bir paylaşım yaparak "Bravo Hikmet! Azim, sebat ve tevazu. Senin gibi gençler oldukça umudumuz baki kalacak" dedi.