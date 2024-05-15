Kim Milyoner Olmak İster'den sonraki adresi belli oldu! Sürpriz bir projeyle el sıkıştı!

2018'den bu yana herhangi bir televizyon dizisinde yer almayan Kenan İmirzalıoğlu'dan izleyenleri sevindirecek haber geldi. Son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi projesinde üstlendiği 'Fatih Sultan Mehmet Han' karakteriyle dikkatleri çeken Kenan İmirzalıoğlu süpriz bir projeyle el sıkıştı.

Şimdilerde 7'den 70'e izleyici kitlesine sahip bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, Ayrılık da Sevdaya Dahildir dizisiyle anlaşma sağladı.

TMC Film imzalı Ayrılık da Sevdaya Dahildir dizisinde süpriz bir karakterle kameralar karşısında geçecek.

Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuk kariyerinde Deli Yürek, Alacakaranlık, Acı Hayat, Ezel, Karadayı ve Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi projelerde boy göstermişti.

İmirzalıoğlu, ilk oyunculuk tercübesini ise 1998-2002 arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde kazanmış ve rol aldığı 'Yusuf Miroğlu' karakteriyle yıldızı parlamıştı.

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